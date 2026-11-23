Cristian Fernando se mantiene como alcalde de Bucaramanga.

El Consejo de Estado confirmó hoy, 19 de noviembre de 2026 el fallo del Tribunal Administrativo de Santander. El Tribunal había rechazado el 1 de septiembre las solicitudes para anular la elección de Cristian Portilla como alcalde de Bucaramanga. Portilla ganó las elecciones atípicas del 14 de diciembre de 2025.

Portilla renunció a su candidatura y luego decidió seguir en la contienda. El Consejo de Estado concluyó que el trámite se hizo a tiempo, pues la coalición ratificó su candidatura el 6 de noviembre de 2025 a las 11:50 p. m., diez minutos antes de que venciera el plazo. La Sala también confirmó que los partidos respaldaron su inscripción y que Portilla firmó el formulario para aceptar la candidatura.

El fallo también revisó su paso por la Alcaldía como asesor. Los demandantes sostenían que Portilla había ejercido autoridad administrativa al representar al entonces alcalde en comités y otros organismos.

La Sala concluyó que esas delegaciones no demostraban que tuviera poder de mando o que pudiera tomar decisiones por cuenta propia. En el caso del Consejo Directivo de la CDMB, tampoco se acreditó que en las reuniones a las que asistió como delegado se hubiera tomado alguna decisión.

Pidió una adición de casi $1.470 millones a un contrato de comunicaciones. El Consejo de Estado confirmó que Portilla hizo esa solicitud en septiembre de 2025 como supervisor del contrato. La facultad de autorizar el gasto estaba a cargo de la secretaria administrativa encargada. La Sala tampoco encontró pruebas de que el contrato le hubiera dado una ventaja electoral.

La sentencia fue aprobada por mayoría. El magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez dejó constancia de su desacuerdo con la decisión y otros dos magistrados aclararon su voto.