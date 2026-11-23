Capturado cabecilla del Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño. Foto: Brigada 11.

El Bagre, Antioquia

En un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y la Policía, las autoridades capturaron en el municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, a alias ‘11’, señalado como presunto cabecilla de zona de la subestructura Manuel Alexánder Ariza Rosario del Clan del Golfo.

La detención se produjo en la vereda Las Negritas, durante un puesto de control instalado por tropas del Batallón de Selva N.° 57, con apoyo de unidades de Aviación del Ejército y en coordinación con el Gaula de la Policía Nacional.

El hombre fue capturado en flagrancia por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Durante el procedimiento, los uniformados incautaron una pistola, 85 cartuchos calibre 9 milímetros, dos proveedores y una agenda que contendría información relacionada con actividades delictivas.

Según información de inteligencia militar, el capturado habría ingresado a la organización ilegal en 2016, como integrante de la subestructura Uldar Cardona Rueda.

Posteriormente, en 2025, habría participado en la conformación de la subestructura Manuel Alexánder Ariza Rosario, en la que asumió funciones de mando y control.

“Las investigaciones señalan que actualmente ejercería como cabecilla de zona en el corregimiento de Puerto López, jurisdicción de El Bagre, desde donde presuntamente coordinaba extorsiones, secuestros, amenazas y homicidios contra habitantes de este territorio”, indicó el teniente Coronel Diego Alberto Casadiegos Garzón, comandante Batallón de Selva N.º 57 General Julio Guillermo Jaramillo Berrío.

Otros detalles

Uno de los señalamientos más graves contra alias ‘11’ está relacionado con el asesinato de Sebastián Navarro, reservista del Ejército Nacional, ocurrido el pasado 11 de noviembre en la carretera que comunica a El Bagre con el corregimiento de Puerto López.

Las autoridades también investigan su presunta responsabilidad en el desplazamiento forzado de varias familias de esta zona, que se habría producido como represalia tras la captura de alias ‘80’, identificado como caletero de la misma subestructura criminal, en septiembre de 2026.

Tras el procedimiento, el capturado y los elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades competentes, que adelantarán las actuaciones judiciales correspondientes.

La Fuerza Pública anunció que mantendrá las operaciones militares y policiales en los municipios del Bajo Cauca antioqueño para combatir las organizaciones armadas ilegales, prevenir nuevos hechos de violencia y fortalecer la seguridad de la población civil.