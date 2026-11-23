Prosperidad Social advierte que en Santander se han reportado casos de presunta estafa en los que usan el nombre de la entidad para ofrecer bonos, subsidios o cupos en sus programas. En los engaños también se han usado los nombres de Colombia Mayor, Renta Ciudadana, Devolución del IVA y Renta Joven.

La alerta se dio a conocer este lunes 23 de noviembre, con el lanzamiento de la campaña “Que no te tumben”. Estas son las cuatro modalidades que identificó la entidad.

Les dicen que tienen un bono pendiente o que se les acaba el plazo para cobrar. Los mensajes llegan por WhatsApp, correo electrónico, redes sociales o mensajes de texto. También hay llamadas en las que ofrecen inscribir a las personas en un programa. Luego las dirigen a páginas donde les piden datos personales, financieros o de sus billeteras digitales.

Las reuniones y capacitaciones también pueden ser falsas. Hay personas que se presentan como representantes de Prosperidad Social y citan a encuentros presenciales o cursos virtuales para recoger datos personales. La entidad recomienda verificar quién hizo la convocatoria antes de asistir o llenar un formulario.

El “Bono Mujer” de hasta $850.000 no existe. En redes sociales circula una publicación que promete entre $500.000 y $850.000 a mujeres mayores de 18 años. El anuncio las dirige a una página que imita la imagen de Prosperidad Social y les pide sus datos para una supuesta inscripción. La entidad aclaró que el Gobierno nacional no ha creado un programa con ese nombre.

Llaman para decirle que está a punto de perder el subsidio. En esta modalidad, un supuesto funcionario afirma que el dinero de la transferencia ya fue retirado o que el beneficiario perderá el subsidio si no actúa de inmediato.

Ahí buscan que la persona entregue información, abra un enlace o siga instrucciones que pueden poner en riesgo sus recursos. Prosperidad Social aclaró que sus funcionarios no llaman para hacer trámites relacionados con el retiro de las transferencias.

¿Dónde verificar o denunciar? Jaime Alberto Rueda Díaz, gerente encargado de Prosperidad Social en Santander, recordó que los trámites son gratuitos y que para acceder a los programas no se necesitan intermediarios.

Prosperidad Social indicó que los beneficiarios pueden verificar si un mensaje o una llamada provienen de la entidad en su página oficial o en la línea 01 8000 951100. Para reportar intentos de estafa o suplantación, la entidad recibe denuncias en soytransparente@prosperidadsocial.gov.co.