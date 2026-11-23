Medellín

Las tres Instituciones de Educación Superior (IES) del Distrito de Medellín —ITM, Pascual Bravo y Colegio Mayor— mantienen abiertas sus convocatorias de admisión para el primer semestre de 2027. En conjunto, las entidades ofrecen cerca de 13.000 cupos distribuidos en programas técnicos profesionales, tecnológicos, universitarios y de posgrado, con fechas de cierre programadas entre finales de noviembre y principios de diciembre.

Quienes resulten admitidos en niveles de pregrado podrán postularse al beneficio de Matrícula Cero, gestionado a través de Sapiencia (Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín), el cual cubre hasta el 100 % del valor de la liquidación. Según cifras oficiales, esta estrategia registra un 62 % de avance respecto a la meta del cuatrienio, sumando 67.285 apoyos entregados de los 108.000 proyectados por la administración distrital.

Oferta académica en el ITM y Colmayor

El ITM lidera la disponibilidad con 8.855 cupos nuevos y la incorporación de siete programas inéditos a su portafolio. En el nivel técnico profesional debutan las carreras en Operaciones de Manufactura Sostenible y Operaciones Comerciales, mientras que en posgrados se suman la maestría en Ingeniería y especializaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo e IoT con Redes Programables.

Por su parte, la Institución Universitaria Colmayor habilitó 1.950 cupos en pregrado y 190 en posgrado, abarcando un portafolio cercano a los 40 programas académicos. Entre las áreas disponibles destacan Arquitectura, Biotecnología, Microbiología y la especialización en Construcción Sostenible, enfocadas en responder a las demandas del desarrollo urbano y social.

Más información Presupuesto de Medellín para 2027 será el más alto de su historia y uno de los mayores de Colombia

Cobertura del Pascual Bravo y fechas límite

De manera paralela, la Institución Universitaria Pascual Bravo dispone de más de 1.900 cupos para aspirantes de pregrado y posgrado. Además de su sede principal en la capital antioqueña, la oferta académica de esta institución cuenta con cobertura presencial y regional en distintas subregiones del departamento de Antioquia.

Los interesados deben completar su registro en línea dentro de los plazos establecidos por cada entidad: Colmayor cierra inscripciones el 25 de noviembre, Pascual Bravo el 6 de diciembre y el ITM el 9 de diciembre. Los requisitos específicos y guías de admisión están disponibles en los portales web oficiales colmayor.edu.co, pascualbravo.edu.co e itm.edu.co.