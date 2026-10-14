Concejo de Medellín aprobó el Sistema de Cuidado: ¿en qué consiste y a quién beneficia?

Colombia

El Concejo de Medellín aprobó en segundo debate el Proyecto de Acuerdo 108 de 2026, que adopta formalmente el Sistema de Cuidado de Medellín. Con una votación de 18 votos a favor y uno en contra, esta iniciativa busca coordinar a largo plazo acciones públicas, privadas y comunitarias alrededor del cuidado a través de políticas, programas, servicios e infraestructura privada y comunitaria.

Modelo basado en la corresponsabilidad y las 5R

El propósito de este modelo es avanzar hacia una comprensión del cuidado como una responsabilidad compartida por toda la ciudad, diseñando proyectos dirigidos tanto a las personas cuidadoras como a quienes requieren de asistencia, apoyo o cuidado.

La apuesta de ciudad se fundamenta en las denominadas “5R” del cuidado: reconocer, reducir, redistribuir, recompensar y representar, y en principios como la equidad de género, la corresponsabilidad, la participación, la accesibilidad y la sostenibilidad.

Sostenibilidad normativa y derechos de las mujeres

La secretaria de las Mujeres de Medellín, Valeria Molina Gómez, calificó esta decisión como una “aprobación histórica”, especialmente para las mujeres. “Es una aprobación histórica para las personas cuidadoras en Medellín y especialmente para las mujeres, quienes hemos asumido el cuidado, en la mayoría de los casos, de niñas y niños, personas con discapacidad y personas mayores. Esta aprobación es darle sostenibilidad normativa a una apuesta decidida del Distrito por poner en el centro la garantía de los derechos de las personas cuidadoras”, expresó la funcionaria.

Por su parte, la concejala y ponente del proyecto, Camila Gaviria Barreneche, destacó que “aprobamos el proyecto de acuerdo del Sistema de Cuidado en Medellín. Lo que buscamos es fortalecer el acompañamiento y la atención a las personas cuidadoras. Con este sistema favorecemos ese trabajo conjunto alrededor del cuidado”.

Círculo de Cuidado y oferta territorial

El Sistema de Cuidado fue incorporado como proyecto estratégico del Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere, que contempla la gestión de 21 Círculos de Cuidado espacios territoriales que articulan y acercan la oferta pública, privada y comunitaria a las personas cuidadoras y sus familias, con servicios y oportunidades de bienestar, formación, autonomía económica y autocuidado.

El modelo territorial se complementa con herramientas concretas como los Centros de Lavado Comunicatiea, la Móvil de Cuidado, redes de cuidado comunitario, gestoras de cuidado y acciones de equidad de género. También incluye el apoyo a madres comunitarias, FAMI y sustitutas, la estrategia de transformación cultural “Hombres como Vos” y acciones de comunicación para el cambio cultural.

El sistema contribuye a la autonomía económica de las personas cuidadoras, reconoce el valor económico y productivo del cuidado y avanza en su distribución corresponsable entre el Estado, las familias, las comunidades y otros sectores.

Durante su discusión en el Concejo, la propuesta incorporó asuntos como salud mental, priorización de madres cabeza de familia, mayor participación territorial, generación de información y seguimiento periódico a su implementación.

Con esta aprobación, la ciudad avanza hasta un esquema que permita organizar y fortalecer las acciones de cuidado en el largo plazo, reconocer a quienes históricamente han sostenido estas labores y generar condiciones para que las personas cuidadoras tengan tiempo y oportunidades para avanzar en sus proyectos de vida.