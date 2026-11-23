Medellín, Antioquia

Un total de 400 estudiantes de 20 instituciones educativas de Medellín culminarán su proceso de formación ciudadana con el encuentro Embajadores de mi Ciudad. La jornada reunirá actividades interactivas, intervenciones artísticas y experiencias enfocadas en destacar el liderazgo juvenil.

La iniciativa, proyectada por la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Educación, en alianza con la Universidad EAFIT, permitió que los participantes desarrollaran habilidades para la convivencia, trabajo en equipo, la resolución pacífica de conflictos y la participación democrática.

Durante el proceso formativo, los estudiantes participaron en actividades basadas en el juego, el diálogo y ejercicios prácticos. Mediante los cuales reconocieron su capacidad para construir propuestas, impulsar iniciativas y generar cambios positivos en sus entornos escolares.

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El encuentro Embajadores de mi Ciudad marcará el cierre de esta experiencia educativa, que busca fortalecer el papel de los jóvenes como protagonistas de la construcción de comunidades más participativas y comprometidas con la convivencia.

Esta formación hace parte de la Ruta de Formación Ciudadana, una de las 6 líneas de Educación Complementaria del Distrito. Desde 2024, esta estrategia ha beneficiado a más de 48.500 estudiantes, ampliando las oportunidades de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes más allá del aula y contribuyendo a su desarrollo integral.