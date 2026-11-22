UNAB, primer lugar como universidad de Santander en medición internacional de sostenibilidad
Además de la UNAB, la UDES y la UIS también aparecen entre las 19 universidades colombianas clasificadas en el ranking internacional.
La Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB, se ubicó en el décimo lugar entre las universidades más sostenibles de Colombia, de acuerdo con el QS World University Rankings: Sustainability 2027, elaborado por la firma británica Quacquarelli Symonds (QS).
Con este resultado, la institución se mantiene dentro del top 10 nacional y alcanza el mejor desempeño entre las universidades de Santander incluidas en la medición.
El escalafón evaluó cerca de 6.000 instituciones de educación superior en el mundo, de las cuales 2.004 lograron ingresar al listado. En Colombia, únicamente 19 universidades fueron clasificadas.
En el ámbito regional, después de la UNAB aparecen la Universidad de Santander - UDES, que ocupó el puesto 14, y la Universidad Industrial de Santander - UIS, en la posición 17. Sin embargo, las tres instituciones quedaron en el rango mundial de 1.501 o superior, según la clasificación publicada.
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El ranking mide el desempeño de las universidades en tres componentes: gobernanza, impacto social e impacto ambiental. En el caso de la UNAB, su mejor resultado se registró en gobernanza, donde alcanzó el tercer lugar entre las instituciones colombianas evaluadas.
Este componente tiene en cuenta aspectos como la transparencia financiera, la participación estudiantil en los órganos de decisión, la ética institucional y las prácticas de gobierno corporativo.
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En materia ambiental, la medición contempla la investigación relacionada con el cambio climático, las energías limpias, las ciudades sostenibles y la protección de los ecosistemas, además de las acciones que desarrollan las universidades para reducir su impacto ambiental.
La institución también reportó un incremento en su puntuación general durante los últimos tres años: pasó de 29,5 puntos en 2025 a 38,9 en 2027, es decir, aumentó cerca de 10 puntos en la medición. A nivel mundial, la Universidad de Lund, en Suecia, encabezó el escalafón con una calificación de 100 puntos sobre 100.
Así quedaron las universidades colombianas en el ranking QS de sostenibilidad 2027:
- Universidad de los Andes: puesto 346 a nivel mundial.
- Universidad Nacional de Colombia: puesto 509.
- Universidad Javeriana: puesto 627.
- Universidad del Rosario: puesto 695.
- Universidad EAFIT: entre los puestos 1.041 y 1.050.
- Universidad del Norte: entre los puestos 1.051 y 1.060.
- Universidad de La Sabana: entre los puestos 1.051 y 1.060.
- Universidad Pontificia Bolivariana: entre los puestos 1.051 y 1.060.
- Universidad de Antioquia: entre los puestos 1.151 y 1.200.
- Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB): puesto 1.501 o superior.
- Universidad de Cartagena: puesto 1.501 o superior.
- Universidad de la Costa: puesto 1.501 o superior.
- Universidad de Medellín: puesto 1.501 o superior.
- Universidad de Santander (UDES): puesto 1.501 o superior.
- Universidad del Valle: puesto 1.501 o superior.
- Universidad Externado: puesto 1.501 o superior.
- Universidad Industrial de Santander (UIS): puesto 1.501 o superior.
- Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia: puesto 1.501 o superior.
- Universidad Tecnológica de Pereira: puesto 1.501 o superior.