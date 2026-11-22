La Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB, se ubicó en el décimo lugar entre las universidades más sostenibles de Colombia, de acuerdo con el QS World University Rankings: Sustainability 2027, elaborado por la firma británica Quacquarelli Symonds (QS).

Con este resultado, la institución se mantiene dentro del top 10 nacional y alcanza el mejor desempeño entre las universidades de Santander incluidas en la medición.

El escalafón evaluó cerca de 6.000 instituciones de educación superior en el mundo, de las cuales 2.004 lograron ingresar al listado. En Colombia, únicamente 19 universidades fueron clasificadas.

En el ámbito regional, después de la UNAB aparecen la Universidad de Santander - UDES, que ocupó el puesto 14, y la Universidad Industrial de Santander - UIS, en la posición 17. Sin embargo, las tres instituciones quedaron en el rango mundial de 1.501 o superior, según la clasificación publicada.

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El ranking mide el desempeño de las universidades en tres componentes: gobernanza, impacto social e impacto ambiental. En el caso de la UNAB, su mejor resultado se registró en gobernanza, donde alcanzó el tercer lugar entre las instituciones colombianas evaluadas.

Este componente tiene en cuenta aspectos como la transparencia financiera, la participación estudiantil en los órganos de decisión, la ética institucional y las prácticas de gobierno corporativo.

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En materia ambiental, la medición contempla la investigación relacionada con el cambio climático, las energías limpias, las ciudades sostenibles y la protección de los ecosistemas, además de las acciones que desarrollan las universidades para reducir su impacto ambiental.

La institución también reportó un incremento en su puntuación general durante los últimos tres años: pasó de 29,5 puntos en 2025 a 38,9 en 2027, es decir, aumentó cerca de 10 puntos en la medición. A nivel mundial, la Universidad de Lund, en Suecia, encabezó el escalafón con una calificación de 100 puntos sobre 100.

Así quedaron las universidades colombianas en el ranking QS de sostenibilidad 2027: