Tolima

En el marco del panel Retos de Ciudad de Prisa Media realizado en la sede de la Clínica Medicadiz de Ibagué, se abordaron las apuestas que se tienen en materia de inversión para fortalecer el sector público y privado. Además de las dificultades que enfrenta la red del Tolima ante las deudas de las EPS.

Luis Eduardo González, secretario de Salud del Tolima, aseguró que en la actualidad el departamento se encuentra en un plan de contingencia nacional, por lo que será un reto para el Ministerio de Salud llegar a los territorios para fortalecer la atención de los usuarios.

“Estos cien días del gobierno nacional no han sido fáciles ni para ellos, ni para nosotros, el plan de choque es una tarea de todos para poder fortalecer el sistema de salud en la región”, dijo Luis Eduardo González, secretario de Salud del Tolima.

Por su parte, Yennifer Guzmán, secretaria de Salud de Ibagué, resaltó que se requiere una estabilización del sistema en la región, debido a que hay dificultades para el acceso a los servicios de salud por parte de los usuarios.

“Acceder a un medicamento, a una cita, a una cirugía es una dificultad que se está presentado. Por eso el principal reto es estabilizar la prestación del servicio para lograr que los ciudadanos puedan recibir el servicio. Además, necesitamos que los prestadores tengan unas garantías del pago de los servicios prestados”, sostuvo Yennifer Guzmán, secretaria de Salud de Ibagué.

En el panel Retos de Ciudad, también participó Olger Garizábalo, gerente general de la Clínica Medicádiz, quien destacó que se requiere asegurar la calidad en la prestación de los servicios a los usuarios del sistema de salud.

“Para este fin necesitamos tener el mejor talento de la región y los recursos que nos permitan acceder a todo lo que se requiere para la operación. Seguimos trabajando en unidad con las Secretarías de Salud de la región para fortalecer la red de prestadores a nivel local y departamental. El reto para la clínica es seguir aportando a la red de salud de la región”, sostuvo Olger Garizábalo, gerente general de la Clínica Medicadiz.

En la actualidad el sistema de salud adeuda a la red pública y privada del Tolima un billón 162 mil millones de pesos, de esta cifra solo la deuda a la red privada es de $642 mil millones por lo que se requiere agilizar los trámites de pago que permitan oxigenar el flujo de recursos.

Dato: los esfuerzos que hacen desde la red privada como en el caso la Clínica Medicadiz para fortalecer la oferta a los usuarios ha llevado que en los últimos años este centro asistencial invierta más de $1.000 millones.