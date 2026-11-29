Ibagué

Tres años después de su adjudicación y del posterior anuncio de liquidación, el fallido puente de la carrera Quinta con calle 60 sigue generando repercusiones administrativas para los involucrados.

La Procuraduría General de la Nación acaba de formular pliego de cargos contra la exsecretaria de Infraestructura de Ibagué, Sharon Dayana Guzmán González, por presuntas irregularidades en el contrato firmado en 2023.

“La entonces funcionaria habría participado en la estructuración, apertura, adjudicación, celebración y ejecución inicial del contrato sin que el proyecto contara previamente con el permiso ambiental requerido para intervenir los árboles ubicados en la zona”, sostiene el Ministerio Público.

El organismo de control recordó que la autorización fue solicitada por el contratista después de la firma del contrato y posteriormente negada por Cortolima (Corporación Autónoma Regional del Tolima), lo que impidió el desarrollo del proyecto, que apenas alcanzó un avance del 5 % en su ejecución.

El órgano de control calificó la posible falta de la entonces secretaria de Infraestructura como gravísima, cometida a título de culpa gravísima.