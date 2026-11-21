La Alcaldía de Barrancabermeja ofreció una recompensa de hasta 15 millones de pesos por información que permita identificar, ubicar y judicializar a los responsables de los ataques contra dos establecimientos comerciales, registrados durante la noche del 19 de noviembre en el sector de Pozo Siete, en la comuna 7 del distrito.

El anuncio fue realizado por el secretario de Seguridad y Convivencia de Barrancabermeja, Jefferson Garzón, quien confirmó que la administración Distrital recibió la notificación de estos hechos por parte de la Policía Nacional y rechazó los actos de violencia.

El funcionario señaló que, se estableció el ofrecimiento económico para avanzar en el esclarecimiento de los atentados. Indicó que la Policía Nacional desplegó sus capacidades de inteligencia e investigación judicial para identificar a los responsables y lograr su captura.

Llamado a la ciudadanía

Desde la administración Distrital extendieron el llamado a la comunidad para que suministre cualquier información que permita avanzar en las investigaciones. Garzón aseguró que las personas que colaboren tendrán absoluta reserva sobre sus datos.

Quienes tengan información pueden comunicarse a través de las siguientes líneas:

Línea contra el crimen: 314 358 7212.

314 358 7212. Policía Nacional: 320 305 3103 y 314 358 7212.

320 305 3103 y 314 358 7212. Gaula Policía: 321 394 8331.

Las autoridades buscan esclarecer estos hechos y establecer quiénes estarían detrás de los ataques contra los establecimientos comerciales en este sector de Barrancabermeja.