Armenia

El Representante a la Cámara por el Quindío del pacto histórico Miguel Grisales se sumó al respaldo nacional del movimiento política de solicitar la renuncia de la representante a la cámara Verónica Estrada.

No para el revuelo a nivel nacional por este escándalo y polémica que tiene en el centro del debate al Pacto Histórico por todas las revelaciones frente a la representante a la cámara Verónica Estrada por sus presuntos títulos falsos.

El congresista Miguel Grisales que representa al Quindío en la cámara baja por el pacto histórico fue claro en manifestar “Con respecto al caso de la representante por Antioquia del Pacto Histórico, Verónica Estrada, hemos dicho que somos consecuentes con las decisiones del Pacto Histórico. Inicialmente se pidió a la Comisión de Ética revisar el caso, posteriormente la Dirección Provisional del Pacto Histórico, pide la renuncia de la representante Verónica para que se pueda defender sin el poder del Congreso de la República”

Y añadió “como bancada también sacamos un comunicado a la opinión pública en donde le exigimos al partido también una verificación documental previa de los títulos, en donde vamos a promover unas iniciativas en el Congreso para que se obliguen también a verificar los títulos de los servidores públicos y los contratistas del estado.

“Mi posición ha sido clara después de que el partido Pacto Histórico, nuestro movimiento político y nuestro proyecto político le pide la renuncia a la representante Verónica, ha sido de respaldo a esas decisiones. Nosotros hemos dicho que la representante debe renunciar a su curul para que se pueda defender ante la justicia. Y esta seguirá siendo nuestra posición” subrayó el congresista Miguel Grisales.

Finalmente, el representante a la cámara confirmó que este lunes 23 de noviembre fue programada en Bogotá reunión de bancada donde esperan decidir sobre este hecho. Y también que la representante pueda presentar oportunamente su renuncia a la curul del Pacto Histórico.