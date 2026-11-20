Un grupo de al menos nueve países, entre ellos Panamá, España, Guatemala y Francia, pidió este viernes en el último día oficial de negociaciones de la COP31 de Turquía una “transición clara” para abandonar los combustibles fósiles.

“En respuesta a la crisis energética, necesitamos acelerar la salida progresiva de los combustibles fósiles y desarrollar hojas de ruta con ese fin”, afirma la misiva en seis puntos, tras circular un segundo borrador de declaración política que no menciona el abandono del petróleo, el carbón y el gas.

Entre las otras cinco demandas figura la de que “quienes causan el problema” hagan un esfuerzo “proporcional” en la lucha contra el calentamiento, tanto financieramente como recortando emisiones de gases de efecto invernadero.

“Los que contaminan deben pagar”, dijo el ministro panameño de Ambiente, Juan Carlos Navarro, que amenaza con bloquear cualquier declaración política que no incluya estas demandas.

En ese sentido prometió pelear “hasta el final” para que en la COP se reconozcan los seis principios enumerados en la misiva, que también suscriben Costa de Marfil, Vanuatu, Suecia, Finlandia y Bélgica.

“La ciencia da un mensaje muy claro de emergencia, y sabemos lo que hay que hacer para confrontarlo (...) hay que salir de los combustibles fósiles”, y privilegiar la electricidad de origen renovable, declaró Elena Pita, directora de la Oficina Española de Cambio Climático.

Para las naciones del Pacífico, expuestas a los efectos devastadores del aumento del nivel del mar como consecuencia del calentamiento, “esto siempre ha sido una cuestión de supervivencia”, abundó el ministro de Cambio Climático de Vanuatu, Ralph Regenvanu.

La iniciativa emanó de Francia y Panamá, tras publicarse el jueves un nuevo borrador que, al contrario que el primero, ya no mencionaba la salida de los combustibles fósiles.

La ministra francesa, Monique Barbut, criticó esa versión y el hecho de que, en lugar de mencionar la salida del carbón, el gas y el petróleo, se reforzara la opción de promover la captura y almacenamiento de carbono en la atmósfera. Una tecnología muy cara y poco desarrollada, defendida por las monarquías petroleras del Golfo.

“No reconocemos cuál es el problema”, y en su lugar se habla de cuánto carbono “vamos a almacenar”, comentó la ministra Barbut, que habló de “bofetada” a las aspiraciones de muchas delegaciones.