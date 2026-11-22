La advertencia, publicada el 15 de noviembre, señala específicamente a los hutíes, grupo rebelde de Yemen respaldado por Irán, como una de las amenazas que deben tener en cuenta los ciudadanos estadounidenses que permanecen en el país.

El riesgo no se limita a la seguridad personal. Según el aviso, la escalada podría provocar cancelaciones de vuelos, cierres del espacio aéreo y dificultades para movilizarse por la región. Por ese motivo, la embajada recomendó verificar los itinerarios directamente con las aerolíneas y mantenerse atentos a los anuncios oficiales.

La preocupación de Washington también está relacionada con los antecedentes de ataques en la región. Los hutíes han lanzado ofensivas contra Arabia Saudita, incluidas acciones contra aeropuertos civiles e infraestructura estratégica, que han dejado víctimas y alterado el transporte.

Baréin ocupa un lugar estratégico en este escenario, pues alberga instalaciones militares estadounidenses en el golfo Pérsico. Su ubicación y su relación con Washington lo convierten en un punto relevante en medio de las tensiones con Teherán.

En cuanto a las recomendaciones de viaje, el Departamento de Estado mantiene para Baréin el nivel 3, que aconseja reconsiderar los desplazamientos por los riesgos de terrorismo y conflicto armado. La embajada pidió a sus ciudadanos seguir las instrucciones de las autoridades locales y consultar sus canales oficiales ante cualquier actualización.