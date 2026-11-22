Concierto de Anuel AA en Bogotá terminó en reclamos luego de su presentación en Vive Claro
La presentación del artista puertorriqueño en el Vive Claro estuvo marcada por un retraso de varias horas y una corta duración. Los asistentes expresaron su inconformidad y esperan explicaciones sobre lo ocurrido.
Colombia
El concierto de Anuel AA, realizado el sábado 21 de noviembre en el escenario Vive Claro, junto al parque Simón Bolívar, en Bogotá, terminó en medio de reclamos y momentos de tensión entre los asistentes.
El artista puertorriqueño salió al escenario hacia las 11:30 de la noche, pese a que el espectáculo estaba programado para las 9:00 p. m. Su presentación habría durado entre 40 y 50 minutos, situación que generó molestia entre quienes esperaron durante varias horas para verlo.
Tras finalizar el espectáculo, circularon videos en redes sociales en los que se evidencian reclamos, lanzamiento de sillas y bebidas, además de enfrentamientos entre algunos asistentes.
¿Qué ha pasado con los pronunciamientos?
La inconformidad también se trasladó a las redes sociales, donde los asistentes cuestionaron la organización del evento y el tiempo que duró la presentación, teniendo en cuenta el valor de las entradas.
Hasta el momento, ni Anuel AA ni las productoras AME Concerts e Iguana Producciones se han pronunciado oficialmente para explicar las razones del retraso y la corta duración del espectáculo.
Tampoco se han anunciado medidas frente a las solicitudes de los asistentes que reclaman explicaciones y posibles devoluciones del dinero de las entradas.
La polémica continúa mientras los espectadores esperan una respuesta oficial de los responsables del concierto.