Colombia

El concierto de Anuel AA, realizado el sábado 21 de noviembre en el escenario Vive Claro, junto al parque Simón Bolívar, en Bogotá, terminó en medio de reclamos y momentos de tensión entre los asistentes.

El artista puertorriqueño salió al escenario hacia las 11:30 de la noche, pese a que el espectáculo estaba programado para las 9:00 p. m. Su presentación habría durado entre 40 y 50 minutos, situación que generó molestia entre quienes esperaron durante varias horas para verlo.

Tras finalizar el espectáculo, circularon videos en redes sociales en los que se evidencian reclamos, lanzamiento de sillas y bebidas, además de enfrentamientos entre algunos asistentes.

¿Qué ha pasado con los pronunciamientos?

La inconformidad también se trasladó a las redes sociales, donde los asistentes cuestionaron la organización del evento y el tiempo que duró la presentación, teniendo en cuenta el valor de las entradas.

Hasta el momento, ni Anuel AA ni las productoras AME Concerts e Iguana Producciones se han pronunciado oficialmente para explicar las razones del retraso y la corta duración del espectáculo.

Tampoco se han anunciado medidas frente a las solicitudes de los asistentes que reclaman explicaciones y posibles devoluciones del dinero de las entradas.

La polémica continúa mientras los espectadores esperan una respuesta oficial de los responsables del concierto.