Las autoridades y familiares buscan a Gabriel Cárdenas Morales, un estudiante de 17 años de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, desaparecido desde el pasado jueves 19 de noviembre.

Según sus familiares, el joven tomó una moto por aplicación rumbo a la universidad, pero nunca llegó a su destino. Desde entonces, no han tenido noticias sobre su paradero.

Su familia hace un llamado a la ciudadanía para que cualquier información que permita encontrarlo sea comunicada a las autoridades.

Estas son algunas de sus características físicas:

Tiene 16 años, mide 1,73 metros, es de contextura delgada, piel blanca, cabello castaño oscuro y ojos cafés. Como seña particular, tiene un piercing en la región frontal.

Como mencionamos anteriormente, fue visto por última vez el pasado 19 de noviembre. Si tiene información sobre su paradero, puede comunicarse al número 321 430 3462.