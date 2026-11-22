Una nueva seguidilla de hechos violentos mantiene en alerta a las autoridades y a lo ciudadanos de Barrancabermeja. Entre el 20 y el 21 de noviembre se reportaron cinco ataques con arma de fuego en diferentes sectores del distrito, que dejaron tres personas muertas y tres más heridas, de acuerdo con los reportes conocidos.

Los primeros dos casos ocurrieron el viernes 20 de noviembre en el corregimiento El Centro. El primero se registró hacia las 2:40 de la tarde en la vereda Campo 23, donde Juvenal Flórez Suárez, de 39 años, fue atacado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta. La víctima recibió un disparo en la parte superior izquierda del tórax y, según el reporte, permanecía en estado estable.

Horas más tarde, hacia las 8:30 de la noche, se registró otro ataque en la vereda El Cretáceo, también en el corregimiento El Centro. La víctima fue Alexander Cabarcas, de 50 años, quien recibió varios impactos de arma de fuego y fue trasladado a la Clínica Magdalena.

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De acuerdo con el reporte judicial, Cabarcas era líder comunal y hacía parte activa de la plancha número uno que participa en el proceso de elección de Asojuntas del corregimiento El Centro. Además, contaba con medidas preventivas de la Policía Nacional, a través de la subestación de ese corregimiento.

En el reporte también se advierte sobre la presencia e incidencia de estructuras armadas ilegales en esta zona, entre ellas la subestructura Édgar Madrid Benjumea del Clan del Golfo, el frente Édgar Amílkar Grimaldo Barón del ELN y el grupo delincuencial conocido como Los de la M. Sin embargo, no se han establecido públicamente responsabilidades de estas organizaciones en los ataques.

Dos menores de edad entre las víctimas de los recientes ataques sicariales en Barrancabermeja

La violencia continuó durante la noche del sábado 21 de noviembre. En el barrio Rabolargo, dos adolescentes de 16 años fueron asesinados cuando se movilizaban en una motocicleta. Según la información recopilada por las autoridades, fueron interceptados por dos hombres que se desplazaban en otra motocicleta y les dispararon en repetidas ocasiones.

Ese mismo día se reportó el homicidio de Dylan Steven Alvarado Sanmiguel, de 19 años, en el barrio Provivienda, comuna cinco. El joven recibió tres impactos de bala. Fue auxiliado por unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y trasladado a la Clínica Magdalena, donde falleció.

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A estos hechos se suma el ataque del jueves 19 de noviembre contra dos establecimientos comerciales, en el sector de Pozo Siete, en la comuna 7 del distrito.

Además del ataque en la noche del sábado 21 de noviembre contra Wilson Niño, propietario de la tienda conocida como ‘Donde Juancho’, en el barrio La Libertad. El comerciante recibió tres impactos de arma de fuego y fue trasladado en un vehículo particular a un centro asistencial, donde permanecía bajo pronóstico reservado.