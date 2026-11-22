Las estudiantes del Colegio Americano de Bucaramanga se quedaron con el título nacional de baloncesto femenino en la categoría juvenil de los Juegos Intercolegiados 2026, dejando en alto el nombre de Santander en esta competencia que reúne a deportistas de instituciones educativas de todo el país.

El equipo santandereano consiguió el campeonato tras disputar una reñida final frente al Colegio Piaget del Huila, al que logró vencer para quedarse con el primer lugar nacional. Final que se jugó este sábado 21 de noviembre a las 9:00 a.m. en Bogotá. La categoría juvenil es la más alta de las competencias escolares y reúne a estudiantes de los grados noveno, décimo y undécimo.

Gustavo Ojeda, rector del Colegio Americano de Bucaramanga, destacó en Caracol Radio el proceso de formación deportiva que comenzó hace tres años y que permitió fortalecer las capacidades de las estudiantes mediante la contratación de entrenadores, el acompañamiento institucional y una alianza estratégica con la escuela Saltamontes.

“Comenzamos desde hace tres años a articular ese apoyo al deporte, que es muy importante en nuestro colegio, contratar entrenadores, hacer compromisos, buscar las jugadoras de nuestro colegio que mostraban capacidades deportivas y comenzar a potencializarlas”, explicó el rector.

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El resultado también resalta el talento del baloncesto femenino santandereano. De acuerdo con Ojeda, dos integrantes del equipo, María Mar y Valeria, hacen parte del grupo de preselección Colombia, un reconocimiento al desempeño individual y colectivo de las deportistas.

El rector también resaltó los resultados de la institución en otras disciplinas. En fútbol masculino, el colegio consiguió el campeonato Intercolegiados de Bucaramanga y el subcampeonato departamental, como parte de su apuesta por fortalecer la formación deportiva de sus estudiantes.

Las jóvenes del Colegio Americano no solo alcanzaron el máximo reconocimiento nacional en su categoría, sino que ratifican el protagonismo de Santander en el baloncesto femenino y el crecimiento de los procesos deportivos escolares en el departamento.