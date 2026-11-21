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Armenia

Desde Armenia el exsubdirector de planeación nacional y exvicepresidente del consejo privado de competitividad Daniel Gómez dijo que si no se aprueba el proyecto de rescate fiscal Colombia podría tener crisis fiscal para el 2028.

Estamos hablando del economista Daniel Gómez Gaviria, ex vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad y subdirector del Departamento Nacional de Planeación, quien estuvo en la ciudad de Armenia participando de un foro sobre economía en la Universidad La Gran Colombia y habló de la importancia de la reforma de rescate fiscal del Gobierno Nacional.

Daniel Gómez economista: Yo creo que lo que presentó el gobierno fue un buen proyecto, un proyecto que tenía una combinación de medidas para aumentar ingresos para reducir gastos, para reducir déficit y para estabilizar la deuda, ese es el objetivo principal.

Creo que el gobierno y el congreso tienen una enorme responsabilidad en sacar adelante un paquete de medidas que logre el cometido de reducir el déficit fiscal y estabilizar la deuda que de no hacer nada va a ser explosiva, vamos a tener una deuda por encima del 70% del PIB en 2028 si no se hace nada y eso no se encamina, nos lleva a una crisis fiscal y una crisis fiscal es lo peor que le puede pasar al país en términos de bienestar del impacto sobre los más pobres y vulnerables.

El economista señaló que la crisis económica y fiscal que tiene el país es derivada de la administración anterior del expresidente Gustavo Petro.

Economista: Pero el gobierno del presidente Petro tuvo un manejo irresponsable de las finanzas públicas aumentando deuda y deuda cara que nos tiene en esta situación. Realmente si uno ve la trayectoria del gasto versus ingresos, el gasto se explotó durante los últimos 4 años.

Sobre el IVA a la canasta familiar que fue retirado del proyecto, el economista fue claro en defenderlo, pero entiende precisamente las situaciones que se presentan teniendo en cuenta el impacto fiscal.

Daniel Gómez: Yo creo que este es afortunado porque esa era una buena medida, una buena medida en términos de ampliar la base de tributación y tener medidas que evitaran que fuera regresivo.

Entonces la idea de ampliar el IVA para que todos y sobre todo los hogares más pudientes del país paguen más IVA y tener un sistema en efectiva de devolución de ese IVA era una gran idea, era una idea que aumentaba el recaudo sin tener efectos negativos en el poder adquisitivo de los hogares más pobres del país.

El economista espera que el gobierno y el congreso puedan sacar adelante esta reforma que tanto necesita el país.