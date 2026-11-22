Armenia

Luego de cuatro días, la autoridad ambiental del Quindío rescató un perezoso que estaba sobre una torre de energía de alta tensión y amenazaba peligro, el animal en buen estado será liberado en su hábitat natural.

Ante la preocupación de la comunidad por el perezoso que permanecía sobre un cable en la salida Armenia hacia Circasia, el director general encargado de la CRQ, Juan Esteban Cortés Orozco, explicó las acciones que adelantó la autoridad ambiental para lograr su rescate.

Desde el primer reporte ciudadano, recibido el miércoles en horas de la tarde, un equipo de profesionales se desplazó hasta el lugar y comenzó a coordinar acciones con CHEC, EDEQ y el Cuerpo de Bomberos de Circasia para lograr el rescate que finalmente terminó en sábado 21 de noviembre.

Juan Esteban Cortés director CRQ “queremos informar desde la Corporación Autónoma Regional del Quindío que el sábado 21 de noviembre, logramos rescatar el perezosito que teníamos en estas cuerdas de alta tensión, queremos agradecer a la comunidad por estar tan pendiente, a la CHEC por toda la diligencia que tuvieron y a la EDEQ y a todo el equipo de fauna de nuestra entidad y demás personas que estuvieron pendientes de la situación del perezoso”

Cortesía CRQ Quindío

Y añadió “identificamos que el animalito amaneció como tal sobre la torre de energía, lo que ya nos permitía tener acceso a él y generar unas muy altas probabilidades de éxito en el rescate y operarios de la EDEQ nos colaboraron ascendiendo por la torre y rescatando el animalito.

¿Qué va a pasar con el perezoso rescatado?

El director de la CRQ explicó “lo más importante, es que el animalito donde se encuentra tiene su rango de distribución, es su hábitat natural. Buscaremos en un relicto una parte mucho más alta, pero dentro de este mismo corredor donde reubicarlo para que el animalito continúe perteneciendo a su propio ecosistema”