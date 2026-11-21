Armenia

Un soldado fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión por apropiarse de munición de uso militar perteneciente al batallón de alta montaña del ejército en el Quindío.

Por el delito de hurto de armas y bienes de defensa, tras apropiarse de munición de uso militar perteneciente al Ejército Nacional, el Juzgado 1203 de Conocimiento Especializado de la Justicia Penal Militar y Policial condenó al soldado Samuel Elías Osorio García a tres años y seis meses de prisión.

Los hechos ocurrieron el 16 de septiembre de 2026 en el Batallón de Alta Montaña No. 5 “General Urbano Castellanos”, en Génova, Quindío, cuando el militar fue sorprendido mientras adelantaba trámites para salir de permiso de la unidad con 35 cartuchos calibre 5.56 mm ocultos entre sus prendas.

Más información Justicia Militar investiga robo de armamento en Ejército que denunció Petro

Tras la verificación realizada por el personal de guardia, el soldado indicó el lugar donde había escondido otros 69 cartuchos del mismo calibre, para un total de 104 unidades de munición recuperadas.

Durante las actuaciones investigativas lideradas por la Fiscalía 2201 Penal Militar y Policial recaudaron elementos materiales probatorios que demostraron la responsabilidad penal del uniformado, quien posteriormente aceptó los cargos imputados.

El despacho judicial concluyó que el procesado pretendía sustraer ilícitamente los cartuchos de los controles institucionales para retirarlos de la unidad militar, afectando la seguridad y el control del material destinado a la defensa nacional.

Además de la pena privativa de la libertad, el soldado condenado fue retirado de manera definitiva de la Fuerza Pública y quedó inhabilitado para ejercer funciones públicas durante el término de la condena.