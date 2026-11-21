Este es el segundo femincidio que se registra en el barrio en menos de 2 meses. Imagen de referencia. Foto: Colprensa( Thot )

Justicia

Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá envió a prisión a Jeisson Alberto Morales Cárdenas, quien, según la Fiscalía General de la Nación, le habría prendido fuego a su pareja sentimental como retaliación porque ella quería terminar la relación.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de noviembre en el barrio Jazmín Occidental, en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá.

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Los gritos de auxilio de la mujer alertaron a familiares y vecinos, quienes encontraron a la víctima con graves quemaduras en el 45 % de su cuerpo.

La Fiscalía también informó que, al llegar al lugar, encontraron que “la reja del establecimiento permanecía cerrada con llave y, tras insistir para que les permitieran ingresar, encontraron a una mujer con múltiples quemaduras en diferentes partes del cuerpo y en evidente estado de desorientación”.

Precisamente, la investigación liderada por un fiscal de la URI de Kennedy, de la Seccional Bogotá, permitió recaudar elementos materiales probatorios que darían cuenta de presuntos antecedentes de violencia física, sexual, verbal y psicológica contra la víctima por parte del procesado.

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En ese sentido, la Fiscalía obtuvo una orden de captura contra Jeisson Alberto Morales Cárdenas, que fue ejecutada por uniformados de la SIJIN de la Policía Metropolitana de Bogotá en el Hospital Simón Bolívar.

Por estos hechos, un fiscal le imputó los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa, secuestro simple, acceso carnal violento y violencia intrafamiliar.

El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en un establecimiento carcelario.