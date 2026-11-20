La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por ocho años para ejercer cargos públicos a Julián Caicedo Cano, esposo de Ricardo Roa, quien fue presidente de Ecopetrol durante el gobierno anterior, por incurrir en una presunta violación del régimen de incompatibilidades al desempeñarse simultáneamente como asesor del Instituto Nacional de Vías (Invías) y contratista de la Institución Universitaria Pascual Bravo.

De acuerdo con el organismo de control, la decisión tiene origen en una investigación periodística que puso en conocimiento posibles irregularidades relacionadas con la contratación de Caicedo Cano y su vinculación con ambas entidades públicas.

La publicación reveló que el esposo de Roa habría desarrollado funciones de asesoría en Invías mientras mantenía un contrato de prestación de servicios con la universidad Pascual Bravo, situación que generó cuestionamientos sobre la legalidad de ejercer ambas actividades de manera simultánea.

Según explicó la Procuraduría, los hechos fueron puestos bajo revisión mediante una indagación preliminar. En ese sentido, la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá, a través de un auto del 14 de junio de 2023, ordenó iniciar una indagación previa para establecer posibles responsabilidades.

“Con fundamento en los hechos anteriormente descritos, la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá, mediante auto del 14 de junio de 2023, dispuso iniciar indagación previa en averiguación de responsables”, señaló la entidad.

El caso vuelve a poner sobre la mesa los controles sobre la contratación pública y el cumplimiento del régimen de incompatibilidades por parte de quienes prestan servicios a diferentes instituciones estatales.

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