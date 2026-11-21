El Gobierno anunció una nueva medida para ayudar a las familias damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia.

Se trata de una inyección de recursos por $1.66 billones para el pago de subsidios de arrendamiento, adquisición de vivienda nueva y reparación de las que sufrieron afectaciones por el sismo de 7.4 que sacudió al país.

Las cajas de compensación destinarán parte de los recursos del Fondo Obligatorio para Vivienda de Interés Social, con el propósito de entregar, entre otros, el subsidio de arrendamiento temporal de hasta medio salario mínimo mensual, para las familias que necesitan de un lugar donde vivir mientras superan las consecuencias de la emergencia.

La atención de esta medida estará concentrada en siete departamentos: Valle del Cauca, Chocó, Quindío, Risaralda, Caldas y Antioquia, donde se encuentra el 98% de las afectaciones por el terremoto.

Fondo Milagro

Tras su llegada a la Gerencia del Fondo, Luis Felipe Henao, estuvo en Pereira, desde donde anunció que donará su salario para la construcción de Risaralda.

También, explicó que antes del 31 de diciembre se publicarán las primeras 280 viviendas, en cumplimiento de un cronograma de entregas trimestrales con seguimiento abierto para las familias damnificadas en Pereira.

Así mismo, confirmó que el Gobierno asumirá la demolición del Edificio Colombia sin afectar las pólizas de los propietarios, y planea hacerlo el próximo 29 de noviembre.