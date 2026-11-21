El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que en la madrugada de este sábado 21 de noviembre, desarrollaron un nuevo bombardeo, esta vez fue en zona rural de Mapiripán en el departamento del Meta.

La Operación NINFA, como la denominaron, deja un balance preliminar de 5 guerrilleros dados de baja, perteneciente a las disidencias de las FARC de alias ´Iván Mordisco´.

En el operativo, desarrollado por las Fuerzas Militares en coordinación con la Policía Nacional, también fueron incautados: 4 armas largas y 2 armas cortas, 12 proveedores y munición de diferentes calibres, 2 chalecos multipropósito y un equipo de campaña, 1 teléfono satelital y 2 celulares, y 2 embarcaciones.

Tras entregar los resultados del nuevo bombardeo, que sería el número 11 ordenado en su Gobierno, el mandatario le volvió a advertir a los grupos guerrilleros que: “cada ataque de los narcoterroristas contra la Fuerza Pública o la población civil tendrá una respuesta cada vez más contundente”.

Bombardeo en el Valle del Cauca

El pasado miércoles 18 de noviembre, el presidente De La Espriella anunció un bombardeo de las Fuerzas Militares en el departamento del Valle del Cauca.

Según lo detallado por el mandatario, la operación se realizó contra un “objetivo narcoterrorista”; sin embargo, aún está pendiente la entrega de los resultados por parte del alto mandatario.