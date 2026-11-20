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Víctor Gutiérrez negó versión de Tarazona por asesinato de Miguel Uribe: “no era funcionario de DNI”

Víctor Gutiérrez, exfuncionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), habló en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, acerca de los señalamientos que hizo María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe, por su presencia en el momento que asesinaron al excandidato presidencial.

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“Yo trabajé en la Dirección Nacional de Inteligencia aproximadamente 11 años. Cuando llega el gobierno anterior yo estaba en la tercera línea estratégica de la DNI, siempre estuve casi 10 años en el nivel de toma de decisiones. Cuando las personas que llegaron hicieron planteamientos, no estuve de acuerdo con algunos. Esto me da para refutar lo que estaban exponiendo porque no estaba ligado al Plan Nacional de Inteligencia”, dijo.

Señaló que al ver la situación solicitó su renuncia irrevocable para el 9 de diciembre de 2022. Apuntó que para ese mismo mes ya tenía un nuevo empleo en una entidad que no tiene que ver con el Estado.

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“Yo no era funcionario de la DNI, hacía dos años me había retirado”, sostuvo.

¿Por qué estaba en el lugar del atentado contra Miguel Uribe?

Contó que recibió la invitación para apoyar las ideas de Miguel Uribe, a quien definió como un candidato joven. Aseguró que no iba a asistir al lugar e incluso llegó tarde, sobre las 5:15 de la tarde, pero aquella persona le insistió.

“Fue un tema bastante complejo y aterrador para cualquier persona”, se refirió sobre el ataque a Uribe Turbay.

“Yo iba era en plan de hablar con Miguel Uribe, trabajé con Turbay Ayala y lo conocí desde muy joven. Ese día lo único que hice fue agacharme y salir a correr como cualquier persona”, añadió.

¿Cuál fue el desacuerdo por el que decidió salir de la DNI?

Aunque no dio detalles, expresó que había actividades que no le “cuadraron” y por eso él y otros funcionarios se hicieron a un costado.

“No estaba amarrado al tema constitucional”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: