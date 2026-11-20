Al menos ocho personas han muerto en el conjunto de Ucrania en un ataque masivo contra la retaguardia ucraniana en el que las fuerzas rusas emplearon cerca de un centenar de misiles y numerosos drones, según balances presentados por el Ministerio del Interior de Ucrania y por la Fuerza Aérea del país.

Seis de las víctimas han perdido la vida en Kiev, donde también han resultado heridas al menos 15 personas. Entre los muertos en la capital hay tres trabajadores de la empresa municipal de canalización y suministro de agua corriente, cuyas infraestructuras se cuentan entre los objetivos del ataque ruso de hoy.

Tres puentes que conectan sobre el río Dniéper las dos mitades de la capital ucraniana también han sido alcanzados durante la madrugada.

Dos víctimas en Leópolis

Las otras dos víctimas han perdido la vida en la región de Leópolis de Ucrania occidental.

Según el parte del Ministerio del Interior, el ataque ruso ha provocado daños en infraestructuras industriales de las regiones de Kiev, Mikoláyiv, Odesa y Cherníguiv.

Además, los misiles y drones rusos han causado desperfectos en zonas residenciales de Dnipropetrovsk, Leópolis, Vínistisa, Sumi y la propia Cherníguiv.

Ataques a infraestructuras

Entre los objetivos principales de este ataque combinado ruso estaban como es habitual las infraestructuras energéticas ucranianas, según el parte del Ministerio del Interior de Ucrania.

Según el Ministerio de Defensa ruso, en el ataque del viernes han sido golpeadas numerosas “empresas del complejo militar-industrial ucraniano” e infraestructuras de almacenamiento de producción de misiles y drones, además de instalaciones energéticas y logísticas que también se mencionan en los balances oficiales ucranianos de daños.

El ataque ruso de este viernes llega después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, amenazara con represalias por los tres ataques consecutivos de las fuerzas ucranianas esta semana contra el puente de Crimea, que ha tenido que ser cerrado al tránsito por los graves daños sufridos.

Varios ataques en la zona

Putin asegura a Trump y Xi que no tiene «ningún deseo» de continuar el conflicto en Ucrania

Los puentes sobre el río Dniéper en Kiev han sido atacados en repetidas ocasiones en las últimas semanas.

Esta intensificación de los ataques se produce después de que Ucrania haya atacado tres veces consecutivas esta semana el puente de Kerch, que une la ocupada Crimea con el territorio continental de Rusia y es una de las obras más ambiciosas que ha llevado a cabo el presidente ruso, Vladímir Putin, durante sus 27 años en el poder.

Investigación de Polonia

Por otro lado, el Ministerio de Defensa de Rusia informó este viernes del derribo de 310 drones ucranianos sobre doce regiones, la península de Crimea, así como los mares de Azov y Negro.

Y las autoridades polacas investigan dos posibles incursiones de objetos no identificados en el espacio aéreo del país, ocurridas durante una masiva ofensiva rusa contra Ucrania, y han localizado un objeto caído en el este de Polonia, en la localidad de Lipowiec, en la región de Lublin (este).