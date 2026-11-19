La propuesta, identificada como una resolución sobre poderes de guerra, había sido aprobada por la Cámara de Representantes en septiembre, con 220 votos a favor y 204 en contra. Sin embargo, necesitaba superar el trámite en el Senado para avanzar.

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En la votación de este jueves, tres republicanos —Susan Collins, Lisa Murkowski y Rand Paul— se sumaron a los demócratas para respaldar la iniciativa. El senador demócrata John Fetterman votó en contra, mientras que Chris Murphy no participó.

Este fue el primer pronunciamiento importante del Senado sobre la guerra desde las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que los republicanos sufrieron pérdidas. El conflicto con Irán y sus efectos sobre los precios de los combustibles estuvieron entre los asuntos que marcaron la campaña electoral.

La guerra comenzó el 28 de febrero, con una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán. Desde entonces, los demócratas han impulsado repetidamente resoluciones para limitar la participación militar estadounidense, pero la mayoría no ha conseguido respaldo suficiente en el Congreso.

Aunque la iniciativa buscaba recuperar el papel del Legislativo en las decisiones sobre el uso de la fuerza, su alcance era principalmente simbólico y no habría llegado al escritorio del presidente. Con su rechazo, Trump no enfrenta esta nueva restricción legislativa y mantiene margen para continuar las operaciones militares contra Irán.