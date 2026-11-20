El fiscal general de California, Rob Bonta, ordenó citar judicialmente a Nvidia para que entregue información sobre sus operaciones y las denuncias relacionadas con China. La Fiscalía busca establecer si la compañía incumplió las leyes estatales al ocultar información relevante a sus inversionistas o al público.

La investigación surgió después de que se conocieran informes sobre la supuesta relación extramatrimonial entre Jensen Huang, cofundador y entonces director ejecutivo de Nvidia, y Alice Huang, vinculada a la empresa Megaspeed y señalada en reportes de inteligencia por sus presuntos nexos con Pekín. Sin embargo, las autoridades estadounidenses no han confirmado que la mujer sea una espía china.

El caso también está bajo investigación de la Justicia federal. El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, han señalado que todavía no existe una conclusión sobre las sospechas de espionaje.

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En medio de la controversia, Jensen Huang dejó la dirección ejecutiva de Nvidia el pasado 12 de noviembre. El empresario reconoció errores en su vida personal, pidió disculpas a la junta directiva y manifestó su disposición a regresar si el consejo lo consideraba conveniente. No obstante, la compañía descartó por ahora su reincorporación y anunció que reforzará sus mecanismos internos de control.