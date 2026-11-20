Montería

A pocas horas de iniciar la temporada de béisbol 2026 – 2027 (20 de noviembre), el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, confirmó la participación del equipo Vaqueros en el torneo. La novena cordobesa se había quedado por fuera, luego de que la División Profesional de Béisbol (Diprobéisbol) advirtiera que el Estadio 18 de Junio no reunía las condiciones para los respectivos encuentros.

El mandatario departamental recordó que la novena cuenta con el reconocimiento del Ministerio del Deporte y el aval para hacer efectiva su vinculación en el torneo.

“Sí se pudo. Nuestro equipo Vaqueros fue aprobado por toda la junta para que participe de esta temporada. Gracias a la Liga de Béisbol Profesional Colombiano, a todos los equipos por permitirnos participar, al Ministerio, a los jugadores, entrenadores y afición”, expresó Zuleta Bechara.

Finalmente, el mandatario instó a los cordobeses para que apoyen al equipo, especialmente cuando juegue en el Estadio 18 de Junio.