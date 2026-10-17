“No ofrece garantías técnicas”: Diprobéisbol sobre Estadio 18 de Junio de Montería

Montería

A través de un comunicado, la División Profesional del Béisbol Colombiano (Diprobéisbol), advirtió que “luego de revisar y analizar las condiciones actuales del Estadio 18 de Junio de la ciudad de Montería, considera necesario manifestar su profunda preocupación por el estado en el que se encuentra este escenario deportivo, el cual, bajo las condiciones actuales, no reúne los requisitos mínimos necesarios para garantizar el adecuado desarrollo de los encuentros correspondientes a la temporada 2026-2027 de la Liga Profesional de Béisbol Colombiano”.

Asimismo, insistió en que “las condiciones que presenta actualmente el estadio no ofrecen las garantías operativas, técnicas y de seguridad requeridas para la realización de los compromisos oficiales de nuestro campeonato. En consecuencia, Diprobéisbol no puede otorgar su aval para la celebración de partidos de la Liga Profesional en dicho escenario mientras persistan las condiciones señaladas”.

Más información Comerciantes reportan baja en precios de productos como plátano y ñame en Córdoba

Diprobéisbol solicita buscar una sede alterna:

En medio de la comunicación, Diprobéisbol sostuvo que “ante esta situación, solicitamos formalmente a la organización Vaqueros de Montería adelantar, con carácter prioritario, las gestiones necesarias para identificar y garantizar una sede alterna que cumpla con las condiciones exigidas por la Liga, en caso de que no sea posible solucionar oportunamente las deficiencias que presenta el Estadio 18 de Junio”.

Finalmente, señala que el inicio de la próxima temporada de béisbol se ha previsto para el próximo 20 de noviembre del año 2026. En ese sentido, advierte que “resulta indispensable contar con una solución concreta y oportuna, que permita garantizar la programación y el normal desarrollo de los encuentros del equipo Vaqueros de Montería, sin comprometer los estándares que deben regir una competencia profesional”.

Hasta el momento no se han conocido reacciones por parte de la Gobernación de Córdoba ni de la Alcaldía de Montería. Sin embargo, la preocupación aumenta en la ciudad que ha sido reconocida por tener la mejor afición de béisbol del país.

Esta es la primera vez que se registraría una situación como la expuesta en el departamento.