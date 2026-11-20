Magisterio advierte que más de 17 docentes estarían amenazados en Córdoba . Foto: Getty Images (referencia).( Thot )

Montería

El presidente de la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor), Jorge Bruno, advirtió que más de 17 docentes estarían amenazados en el departamento. El sindicalista solicitó especial atención para los profesores que ejercen en municipios como Puerto Libertador, donde hay una fuerte presencia de grupos armados ilegales.

“En el último comité vimos más de 17 compañeros con situaciones de amenazas, de extorsiones. El consolidado lo vamos a hacer público próximamente. Esto lo sabe la Secretaría de Educación Departamental, la municipalidad de Montería, pero creemos que hay un subregistro”, sostuvo el sindicalista.

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“Hemos pedido a las autoridades municipales y departamentales que brinden garantías. En el caso de Puerto Libertador, hay muchos compañeros que fueron extorsionados, fueron amenazados. Esto genera incertidumbre en la comunidad educativa”, agregó.

En medio de la movilización realizada el 19 de noviembre, el sindicalista insistió en acciones concretas por parte de las autoridades competentes para que se pueda garantizar el derecho a la educación, principalmente en las zonas de difícil acceso del departamento.

Cabe recordar que el 2025 cerró con cerca de 50 docentes amenazados en Córdoba. Los casos aún son materia de investigación para establecer responsabilidades.