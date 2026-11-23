Montería

Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción investiga a la exalcaldesa de Lorica (Córdoba), Nancy Sofía Jattín Martínez, y a Jhon Mauricio Marín Barbosa por presuntas irregularidades en tres convenios para construir canchas sintéticas por 1.566 millones de pesos.

Según el ente investigador, “los proyectos, destinados a los corregimientos de Tierralta, Morales y La Dotrina, fueron formalizados con Coldeportes, hoy Ministerio del Deporte, el 8 de noviembre de 2017, sin contar con los estudios técnicos completos que garantizaran la planeación, selección objetiva, publicidad y transparencia”.

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Frente a Marín Barbosa, la Fiscalía detalló que “habría pagado la estructuración de las propuestas y adelantado trámites ante la entidad nacional sin vínculo legal o contractual con la Alcaldía. La entonces mandataria, al parecer, le entregó información reservada y lo autorizó para representar al municipio y gestionar su financiación”.

“Para ese momento, el investigado trabajaba en la Superintendencia de la Economía Solidaria, donde la hermana de Jattín Martínez ejercía como secretaria general. Además, habría contactado a un senador para direccionar la asignación de recursos a cambio de 80 millones de pesos, entregados mediante terceros el 29 y 30 de noviembre de 2017. Dos meses después, por recomendación del congresista, Marín Barbosa fue nombrado director del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia”, agregó.

Tras lo expuesto, la Fiscalía imputó a los dos investigados el delito de interés indebido en la celebración de contratos. A Marín Barbosa también le atribuyó cohecho por dar u ofrecer. Los procesados no aceptaron los cargos.