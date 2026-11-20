Santa Marta será escenario este sábado de un encuentro político y ciudadano con la senadora Carolina Corcho y líderes locales del Pacto Histórico, en el que se abordarán algunas de las principales problemáticas que enfrenta la ciudad, así como las preocupaciones de sus habitantes frente a las condiciones de vida y el desarrollo del territorio.

Durante el encuentro previsto para este sábado 21 de noviembre, se abordarán temas como la deficiencia en la prestación de los servicios públicos, la crisis de abastecimiento de agua potable, los problemas de seguridad, entre otros.

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Este encuentro se suma a la jornada de movilización que se llevó a cabo el 19 de noviembre y que recorrió las principales calles de la ciudad, una de las principales peticiones fue la entrega por parte del gobierno nacional de una solución definitiva al desabastecimiento de agua potable.