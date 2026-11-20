La Agencia Nacional de Tierras (ANT) desmintió una convocatoria que circula a través de cadenas de WhatsApp y piezas gráficas, en la que se anuncia un supuesto encuentro con comunidades étnicas en Santa Marta, programado para este viernes 20 de noviembre.

La actividad fue difundida bajo el nombre ‘Tierra que nos une al Campo Milagro’ y señalaba como lugar de realización las Quintas de San Pedro Alejandrino. Sin embargo, mediante un comunicado divulgado este 19 de noviembre, la entidad aclaró que no se trata de un evento oficial.

La Agencia Nacional de Tierras también precisó que su directora general, Lina María Garrido Martín, no tiene programado asistir a dicho encuentro ni realizar reuniones con comunidades étnicas en la región Caribe.

La institución rechazó la utilización de elementos gráficos e imagen institucional para dar apariencia de legitimidad a actividades que, según indicó, no han sido convocadas por la entidad.

¿Cómo verificar las convocatorias de la ANT?

Ante la circulación de estos mensajes, la Agencia Nacional de Tierras pidió a la ciudadanía y a las comunidades étnicas abstenerse de compartir información de procedencia dudosa y verificar cualquier anuncio a través de sus canales oficiales.

En Santa Marta, las personas pueden acudir a la Unidad de Gestión Territorial de la ANT, ubicada en la calle 24 No. 3-95, edificio Banco de Bogotá, oficina 810.

También pueden consultar la página web www.ant.gov.co y las redes sociales oficiales de la entidad.

La advertencia busca evitar confusiones y falsas expectativas entre las comunidades frente a reuniones y actividades institucionales que no cuentan con el respaldo de la Agencia Nacional de Tierras.