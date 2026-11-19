Magdalena

En una acción conjunta contra el tráfico y la tenencia ilegal de fauna silvestre, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena -CORPAMAG, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, a través de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Metropolitana de Santa Marta, realizaron un operativo en diferentes sectores del municipio de Ciénaga, que permitió la recuperación de 19 aves silvestres.

Del total reportado, 10 individuos fueron recuperados mediante acciones de decomiso y nueve a través de entregas voluntarias realizadas por ciudadanos, quienes decidieron entregar los animales a las autoridades ambientales para garantizar su atención y protección.

Entre las aves se encuentran especies como el cafifí (Euphonia laniirostris), canario (Sicalis flaveola), rosita vieja (Sporophila minuta), chirrío (Volatinia jacarina), perico cara sucia (Eupsittula pertinax), clorofonia nuquiazul o tangarita de cuello azul (Chlorophonia cyanea), turpial real (Icterus icterus), sinsonte (Mimus gilvus), tumbayegua (Arremonops conirostris) y papayero (Saltator olivascens).

Dentro de los individuos se destacan el turpial real (Icterus icterus), especie catalogada como Vulnerable (VU) en Colombia, y la clorofonia nuquiazul (Chlorophonia cyanea), un ave propia de regiones andinas y de especial interés por su distribución y los registros poco habituales en el departamento del Magdalena.

Los ejemplares ingresaron al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de la entidad, donde recibirán valoración médico-veterinaria, atención y seguimiento para determinar sus condiciones físicas y las posibilidades de rehabilitación. Durante la revisión se identificaron aves con afectaciones que limitan su funcionamiento normal.

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Entre los casos observados se encuentra un individuo con una lesión en el pico que podría dificultar su alimentación y otro que presenta la pérdida de un ojo, una condición que puede comprometer sus capacidades y disminuir sus posibilidades de regresar al medio natural.