Dos nuevas bombas serán instaladas para fortalecer la operación de la EBAR Norte en Santa Marta
La modernización de esta infraestructura, contempla la instalación de nuevos equipos y la repotenciación de su capacidad operativa.
Santa Marta
La Estación de Bombeo de Aguas Residuales EBAR Norte hoy recibe dos nuevas bombas sumergibles de 600 litros por segundo cada una, destinadas a respaldar la operación del sistema de alcantarillado y repotenciar esta infraestructura.
Estas nuevas bombas cumplirán una función de respaldo operativo, permitiendo atender eventuales incrementos en los caudales, contingencias o situaciones en las que alguno de los equipos actualmente instalados salga de servicio. De esta manera, se fortalece la capacidad de respuesta de la EBAR Norte y se avanza en la confiabilidad de la infraestructura encargada de transportar las aguas residuales.
Los dos equipos traídos desde Suecia cuentan con tecnología de alta capacidad y serán instaladas de acuerdo con la programación técnica. Inicialmente se adelantarán las adecuaciones y el montaje de las estructuras de soporte y posteriormente su instalación.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...