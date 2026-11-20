Santa Marta

La Estación de Bombeo de Aguas Residuales EBAR Norte hoy recibe dos nuevas bombas sumergibles de 600 litros por segundo cada una, destinadas a respaldar la operación del sistema de alcantarillado y repotenciar esta infraestructura.

Estas nuevas bombas cumplirán una función de respaldo operativo, permitiendo atender eventuales incrementos en los caudales, contingencias o situaciones en las que alguno de los equipos actualmente instalados salga de servicio. De esta manera, se fortalece la capacidad de respuesta de la EBAR Norte y se avanza en la confiabilidad de la infraestructura encargada de transportar las aguas residuales.

Los dos equipos traídos desde Suecia cuentan con tecnología de alta capacidad y serán instaladas de acuerdo con la programación técnica. Inicialmente se adelantarán las adecuaciones y el montaje de las estructuras de soporte y posteriormente su instalación.