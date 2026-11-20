Colombia

La seguridad vial en Colombia atraviesa su peor momento, así lo compartió el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes y la iniciativa Conduce a 50, Vive al 100, registrando 7.468 muertes siniestras viales entre enero y septiembre de 2026.

Esta cifra representa un incremento del 19,3% frente al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 6.258 fallecimientos, es decir, 1.210 vidas pérdidas más este año. Según las proyecciones de los expertos, si se mantiene esta tendencia el país podría superar las 10.400 muertes al cierre de 2026.

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Una muerte cada 53 minutos

El análisis detallado muestra que en el país fallecen en promedio 27 personas al día en las carreteras y calles, lo que equivale a una víctima mortal cada 53 minutos. El punto más crítico se registró en agosto, en el que fallecieron 927 personas, un promedio de 30 muertes al día.

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Motociclistas, peatones y ciclista la población más afectada

El boletín también advierte que el 96,6% del aumento de las muertes viales corresponde a siniestros en los que estuvo un motociclista involucrado.

Del total de víctimas reportadas en 2026, 4.994 eran motociclistas y el 78,2% de todos los siniestros fatales participó al menos una moto.

Dentro de las principales causas de muerte para este grupo se encuentran los choques contra objetos fijos, con 1.081 casos, seguidos de las colisiones contra otras motocicletas, en el que se reportaron 854 casos y contra vehículos de transporte de carga se han registrado 852 muertes.

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En el porcentaje de víctimas más vulnerables se encuentran ciclistas, peatones y motociclistas, representando el 90,9%.

En cuanto a las edades, los jóvenes y adultos en etapa productiva llevan la peor parte: el 42,9% de los fallecidos tenían entre 29 y 59 años, mientras que en menor medida estaban las personas entre 18 y 28 años, registrando el 29,5% de muertes para 2026.

El contraste a nivel regional

El panorama en el país no es tan negativo, ya que algunas regiones lograron reducir los casos de siniestralidad frente al periodo de 2025. Entre las capitales destacan:

Yopal : -9 casos, 55 en 2025 y 46 en 2026 .

: -9 casos, 55 en 2025 y 46 en 2026 . Manizales : -8 casos, 38 en 2025 y 30 en 2026.

: -8 casos, 38 en 2025 y 30 en 2026. Mocoa : -7 casos, 17 en 2025 y 10 en 2026.

: -7 casos, 17 en 2025 y 10 en 2026. Armenia : -4 casos, 48 en 2025 y 44 en 2026.

: -4 casos, 48 en 2025 y 44 en 2026. Leticia e Inírida: -4 casos, 5 en 2025 y 1 en 2026.

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A nivel departamental, el Quindío tuvo una de las mayores reducciones con 14 casos menos y el departamento de Nariño con una disminución de 9 casos en ambos periodos. Estos departamentos son seguidos de Guainía, Putumayo y Amazonas.

Ante este panorama, el boletín concluye con un llamado de alerta para las autoridades y los ciudadanos. Esto con el fin de implementar medidas de control de velocidad, exigir un licenciamiento responsable y también fomentar la corresponsabilidad en las vías.

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