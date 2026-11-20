Colombia

La Procuraduría General de la Nación evoluciona con el fin de fortalecer la protección de los derechos y ser la voz de los colombianos, además de vigilar y evitar faltas o hechos de corrupción por parte de funcionarios públicos.

Con siete ejes fundamentales, el Ministerio Público se enfocará en ser más ágil, más preventiva y cercana a la sociedad:

La prevención, la vigilancia de la conducta oficial y la actuación disciplinaria contribuyen a proteger el interés público, promoviendo la integridad en el ejercicio de la función pública y salvaguardando los derechos de los colombianos.

Prevención ágil y eficaz

La entidad, en su objetivo de evitar afectaciones a los derechos de las personas y al detrimento del patrimonio de la Nación, se enfocará anticiparse a los problemas, promoviendo el cumplimiento de los deberes de los servidores públicos a través del diálogo.

Precisamente, el procurador Gregorio Eljach afirmó que la prevención “también hace parte de la justicia”, destacando que es una de sus prioridades.

“La prevención es la clave del éxito. Esa es la tarea primigenia que debe encabezar la Procuraduría, no es andar buscando a quién sanciona. Es evitar que los funcionarios públicos cometan faltas disciplinables”, afirmó.

Eljach también señaló que prevenir no solo identificar riesgos, también lo es advertir y efectuar correctivos oportunos.

“Prevenir significa actuar antes de que la irregularidad produzca afectaciones irreversibles. Supone vigilar la gestión pública, hacer seguimiento a políticas y programas, advertir deficiencias institucionales y requerir a las autoridades para que adopten anticipadamente las medidas que correspondan”, manifestó.

Intervención

Como una institución independiente de los poderes del Estado, la Procuraduría se enfoca en intervenir ante autoridades judiciales y administrativas en defensa de los derechos, el orden jurídico y el patrimonio. Es por esto que pone la lupa en que las decisiones siempre estén en el marco de la Constitución y la ley.

“El Ministerio Público actúa dentro de la ley y su participación se limita a garantizar el debido proceso y los derechos de todas las partes”, expresó Eljach.

Procesos ágiles y decisiones oportunas

Otro de sus pilares será la búsqueda de procesos más ágiles y decisiones oportunas, con el respeto por el debido proceso y las garantías legales. Sin embargo, pretende que la labor de la entidad no solo sea imponer sanciones, sino fortalecer la responsabilidad de los servidores públicos y cuidar a la ciudadanía.

Con base en esto, el jefe del Ministerio Público aseguró que “una justicia lenta también es corrupción”, por lo que es vital decidir tempranamente.

Defensa de los derechos

La Procuraduría pone a las personas y los derechos humanos y constitucionales en el centro de su gestión, defendiendo la dignidad, pero también vigilando que el Estado cumpla con su deber.

“La Procuraduría debe ser garante de los derechos (…). El mayor capital es su gente y la misión de velar por los derechos de todos los colombianos”, aseveró Gregorio Eljach.

Garantía para el ordenamiento jurídico

La Procuraduría tiene que garantizar que la Constitución se cumpla. Por eso, contribuye a que las autoridades actúen bajo sus competencias y que las decisiones del Estado estén dentro del marco jurídico de las leyes colombianas, sin importar si el espectro político o social de las personas.

De otro lado, rechazó cualquier tipo de presión contra los jueces de la República y dejó claro que las decisiones de la justicia se deben respetar y cumplir.

“Ningún órgano del Estado o de la sociedad puede pretender constreñir, presionar o desconocer las decisiones de los jueces”.

La Procuraduría como representante de la sociedad

La entidad representa los intereses de la sociedad y vela porque los derechos de todos los colombianos se respeten. Su labor es anticiparse a los riesgos que puedan afectar el interés general de las personas e intervenir cuando sea necesario por el bienestar común.

“La Procuraduría no son las leyes, ni los edificios, la Procuraduría es la gente, los funcionarios, la Procuraduría somos todos”, comentó el procurador Eljach.

Lucha anticorrupción

En busca de la transparencia de los funcionarios públicos, la Procuraduría hace vigilancia preventiva y control disciplinario para detectar y actuar ante posibles hechos de corrupción que puedan afectar a las instituciones.

Para Gregorio Eljach “la corrupción es uno de los males más complejos de combatir”, pues impregna y permea indiscriminadamente a la sociedad, a los órganos de control y al Estado.

“La corrupción no es solo un delito contra el patrimonio público, es una violación de derechos”, dijo.