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“Fui tratada como la peor delincuente”: periodista colombiana relató su detención por ICE en EE.UU.

Estefany Rodríguez Flórez, periodista colombiana egresada de la Universidad Autónoma del Caribe y quien recibió un premio internacional de libertad, relató en 6AM W cómo fue su detención por el ICE en Estados Unidos.

Manifestó que fueron momentos muy difíciles en su vida: “20 días detenida en la que fui tratada como la peor delincuente en una cárcel de Estados Unidos”.

Contó que al estar privada de la libertad logró desarrollar aún más su sentido periodístico, pues podía ver y conocer de primera mano los tratos e historias de más detenidos.

De la misma manera, recordó que le daban de comer fríjoles enlatados “todo el tiempo” y que tenía piojos, lo que le acarreo ser encarrada en una celda fría y oscura donde no llegaba la luz del sol.

“Te ponen una luz en la cara para enloquecerte”, dijo.

Reveló que, por su experiencia, en la que se vio sola y aislada, tomó la decisión de escribir un libro.

“Fueron momentos duros. Estoy intentado organizar ideas y no borrar recuerdos para entregar un libro donde se cuente la realidad de las cárceles en Estados Unidos (…). Son demasiado deshumanizadas”, sostuvo.

¿Ha sido más cauta tras su detención?

Reconoció que sí es más cauta por dos razones: está cerca de solucionar su caso y está en embarazo.

Concluyó afirmando que muchos migrantes “están peleando casos que no tiene salida en el gobierno de Donald Trump”.

Escuche la entrevista completa aquí: