El hombre que apareció en el video del presidente fue enviado a la cárcel. Se trata de Jeison Esteven Torres Moreno, alias ‘Carpintero’, señalado por la Fiscalía de coordinar a quienes asesinaron a la adolescente Cynthia Espitia el pasado 20 de enero, en el barrio San Miguel de Bucaramanga.

Durante la Operación Mano de Hierro en Bucaramanga, un uniformado le presentó al presidente Abelardo de la Espriella a alias “Carpintero” y lo señaló de estar involucrado en el asesinato de la adolescente.

La escena quedó registrada en el video del operativo. Frente al capturado, De la Espriella le dio una instrucción al general: “Hay que motilarlo bien, ponerle el uniforme y hay que trasladarlo a la cárcel más fuerte que tenga Colombia”.

Luego añadió: “Vamos a ver si sigue así de guapito cuando llegue a la cárcel”. La decisión judicial contra Torres Moreno corresponde a una medida de aseguramiento mientras avanza el proceso.

¿Cómo lo vincularon con el asesinato? Según la Fiscalía, los investigadores analizaron varias líneas celulares y establecieron la ubicación de los tres procesados en el lugar del crimen, el mismo día y a la misma hora en que ocurrió.

También revisaron cámaras de seguridad y consultaron bases de datos. Con esa información y otras labores de investigación, la Fiscalía sostiene que los implicados se habrían puesto de acuerdo para vigilar a la adolescente y organizar el ataque.

Una amiga habría aprovechado la confianza de Cynthia. Entre los procesados está Shirley Nayibe Castañeda Castillo, quien habría utilizado su amistad con la víctima para llevarla hasta el barrio San Miguel y mantenerla ubicada mientras llegaban los hombres armados.

De acuerdo con la Fiscalía, alias “Carpintero” habría coordinado a los atacantes. El tercer procesado, Kevin Orlando Silva Rivera, habría estado en el lugar de los hechos.

El ataque ocurrió cuando estaba con su hermana y una amiga. La noche del 20 de enero, las tres jóvenes caminaban cerca de la cancha del barrio San Miguel cuando fueron sorprendidas por hombres armados que se movilizaban en motocicletas, según la reconstrucción inicial de las autoridades.

Cynthia murió después de ser trasladada a un centro médico. Su hermana y su amiga también resultaron heridas, pero sobrevivieron.

La hipótesis que relacionó el crimen con alias “Julito”. Desde las primeras investigaciones, la Policía contempló una posible relación del asesinato con “Julito”, expareja de la adolescente.

En enero, el entonces comandante de la Policía Metropolitana, William Quintero, explicó que, según el relato de la hermana de Cynthia, el hombre no habría aceptado que la relación terminara.

“Habían tenido algunas diferencias, ya habían terminado y no existía ningún vínculo entre los dos, pero este sujeto no quería aceptar que la relación había llegado a su fin”, señaló el oficial.

‘Julito’ fue capturado en la vereda Vericute, en Floridablanca, junto con otras cinco personas. Según el reporte oficial, durante ese operativo fueron incautadas armas y droga. En el video del encuentro con De la Espriella, los uniformados también señalaron a ‘Carpintero’ de delinquir con él.

Ninguno aceptó los cargos. La Fiscalía imputó a los tres procesados, según sus presuntas responsabilidades individuales, homicidio agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; y uso de menores de edad para cometer delitos.

El juez ordenó enviar a establecimientos carcelarios a Torres Moreno y Castañeda Castillo. Silva Rivera continuará recluido, pues ya estaba privado de la libertad por otros delitos.