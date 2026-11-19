“Dependemos de los alcaldes”: Gobierno nacional sobre el inicio de la PTAR Río de Oro, en Girón

Los recursos están dispuestos. El Gobierno nacional tiene previstos $1,3 billones de pesos para la planta de tratamiento de aguas residuales, PTAR Río de Oro, según confirmó a Caracol Radio la viceministra de Agua y Saneamiento Básico, Mónica Saldarriaga, durante su visita a Bucaramanga.

La funcionaria señaló que el inicio del proyecto depende de acciones pendientes por parte de las dos alcaldías.

Según Saldarriaga, el terreno destinado para la planta está ocupado y el municipio de Girón debe adelantar su desalojo. La viceministra aseguró que esta situación ya fue abordada con el alcalde del municipio, Campo Elías Ramírez.

El puente que debe construir Bucaramanga. Por su parte, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, tiene pendiente la construcción de un puente que permita ingresar los materiales necesarios para ejecutar la obra.

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Además, de acuerdo con la funcionaria, debe resolver otra ocupación en la margen correspondiente a su jurisdicción. “Hoy estamos en manos de que estos dos temas se resuelvan porque el Gobierno nacional ya tiene dispuestos los recursos”, afirmó Saldarriaga.

¿Qué hará la planta?

La PTAR Río de Oro tendrá una capacidad de tratamiento de 2.000 litros por segundo. La viceministra explicó las condiciones en las que actualmente llegan las aguas al río.

“Hoy se están vertiendo las aguas negras directamente al río; es como si todas las aguas de los sanitarios, los lavamanos, de las trapeadoras, fueran directamente a los ríos. Después de tener este proyecto en marcha, las aguas se devuelven limpias al río”, señaló.

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Esto permitirá reducir la contaminación que generan las descargas que vienen de sanitarios, lavamanos y otras actividades de los hogares.

El inicio todavía depende de las alcaldías. Saldarriaga reiteró que está sujeta al avance de los municipios en las tareas pendientes.

“Dependemos de los alcaldes; hoy estamos en manos de los avances de los alcaldes para que estos proyectos sean una realidad”, señaló.

Lo que cambió desde el 5 de noviembre. Ese día, el director de la CDMB, Juan Carlos Reyes, señaló que el proyecto ya contaba con estudios, diseños y licencia ambiental, pero seguía a la espera de financiación. Ahora, la viceministra Mónica Saldarriaga asegura que el Gobierno nacional tiene dispuestos los $1,3 billones y que avanzar con la construcción depende de las tareas pendientes de Girón y Bucaramanga.