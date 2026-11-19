La campaña de De la Espriella recortó la oportunidad de una democracia más incluyente: Roy Barreras
Roy Barreras estuvo en Sin Anestesia donde habló de temas como su libro ¡Y se los comió el tigre! Y cómo avanza el nuevo gobierno.
La campaña de De la Espriella recortó la oportunidad de una democracia más incluyente: Roy Barreras
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Roy Barreras estuvo en Sin Anestesia donde habló de temas como su libro ¡Y se los comió el tigre! Y el nuevo gobierno.
En Sin Anestesia de La Luciérnaga contó que el Gobierno de Abelardo de la Espriella ha recortado mucha libertades.
Recortes en la campaña:
Roy Barreras comentó que, “yo creo que la campaña de De La Espriella nos recortó a todos. Pues le cortó a Cepeda, Petro, al Pacto Histórico y a nosotros la oportunidad de una democracia más incluyente”.
Dijo que también le está recortando derechos a las mujeres, a la comunidad LGTBI, a las minorías, está recortando derechos de libertad de expresión: “Pregúnteles a sus colegas que los han echado de los medios de comunicación por criticar, a los caricaturistas que han echado y a lo que llaman la batalla cultural. Yo sí creo que ha habido un gran recorte. Nos va a dejar calvos”, afirmó.
¡Y se los comió el tigre!
Es el más reciente libro de Roy Barreras en el que hace una crónica política definitiva del auge del Pacto Histórico y su caída en la campaña presidencial de 2026, contada por uno de sus protagonistas.
Siete años después, con una bancada poderosa, millones de votos, el gobierno movilizado y un heredero escogido, el proyecto llegó a la elección de 2026 con todo para ganar. Entonces pasó lo que la política colombiana sabe hacer con admirable disciplina: complicarlo todo.
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Vea la entrevista completa:
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Marylin León
Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...