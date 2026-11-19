La campaña de De la Espriella recortó la oportunidad de una democracia más incluyente: Roy Barreras

Roy Barreras estuvo en Sin Anestesia donde habló de temas como su libro ¡Y se los comió el tigre! Y el nuevo gobierno.

En Sin Anestesia de La Luciérnaga contó que el Gobierno de Abelardo de la Espriella ha recortado mucha libertades.

Recortes en la campaña:

Roy Barreras comentó que, “yo creo que la campaña de De La Espriella nos recortó a todos. Pues le cortó a Cepeda, Petro, al Pacto Histórico y a nosotros la oportunidad de una democracia más incluyente”.

Dijo que también le está recortando derechos a las mujeres, a la comunidad LGTBI, a las minorías, está recortando derechos de libertad de expresión: “Pregúnteles a sus colegas que los han echado de los medios de comunicación por criticar, a los caricaturistas que han echado y a lo que llaman la batalla cultural. Yo sí creo que ha habido un gran recorte. Nos va a dejar calvos”, afirmó.

¡Y se los comió el tigre!

Es el más reciente libro de Roy Barreras en el que hace una crónica política definitiva del auge del Pacto Histórico y su caída en la campaña presidencial de 2026, contada por uno de sus protagonistas.

Siete años después, con una bancada poderosa, millones de votos, el gobierno movilizado y un heredero escogido, el proyecto llegó a la elección de 2026 con todo para ganar. Entonces pasó lo que la política colombiana sabe hacer con admirable disciplina: complicarlo todo.

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Vea la entrevista completa:

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