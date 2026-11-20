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“A la gente no le importa la vida sexual, sino lo que representan”: Roy Barreras sobre caso Petro

Este jueves, 19 de noviembre, en los micrófonos de La Luciérnaga llegó el excandidato presidencial Roy Barreras, para hablar ‘Sin Anestesia’. Barreras ofreció su análisis sobre el fenómeno que sigue representando Gustavo Petro, a pesar de que “ya no está en el Gobierno”.

“A mí me parece curioso que hoy Petro, sin estar en el gobierno, domine, por ejemplo, la conversación digital”, señaló. Según el político, el país lleva semanas hablando de él porque “logra poner la agenda nacional y esa es una capacidad política que no se puede negar”.

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Reviva Roy Barreras en ‘Sin Anestesia’

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