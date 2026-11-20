MinTransporte Elsa Noguera cuestionó el modelo de financiación de Vías de Las Cigarras en Santander

Durante un encuentro con alcaldes y autoridades de Santander, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, se refirió a los retrasos y necesidades de infraestructura vial del departamento y reconoció que las vías de Las Cigarras requieren una solución para avanzar en las obras.

La ministra explicó que el esquema de alianza público-privada bajo el cual se han manejado estos proyectos ha generado dificultades, pues las obras se contratan dependiendo de los recursos que se logran recaudar. “Cuando se maneja una alianza público-privada, se recaude o no se recaude, se hace la obra y después en los próximos años es que se recauda”, explicó Noguera.

Indicó que se deben revisar alternativas para intervenir dos puntos prioritarios: el tramo entre el CAI La Virgen y la intersección de La Cemento, donde se requiere avanzar en doble calzada, y el sector de paso malo.

Lea también: Procuraduría investiga presuntas irregularidades en la Escuela Normal Superior de Bucaramanga

La ministra también confirmó las inversiones para otros corredores del departamento. Entre ellas, $350.000 millones para financiar la variante de San Gil y la apertura de un nuevo proceso contractual para el mantenimiento y rehabilitación de la vía Zipaquirá-Bucaramanga.

Más de un billón de pesos para corredores viales

Por su parte, la secretaria de Infraestructura de Santander, Jessica Mendoza, indicó que desde el Gobierno Nacional se anunciaron inversiones superiores al billón de pesos para corredores que atraviesan el departamento, aunque aclaró que no se trata exclusivamente de recursos destinados a Santander.

Uno de los anuncios corresponde a $440.000 millones para la vía de los Comuneros, cuyo proceso de licitación comenzaría en diciembre de 2026, con el propósito de garantizar el mantenimiento de este corredor.

Podría interesarle: Expresidente Petro sale en defensa del alcalde de Barrancabermeja por escándalo de regalías

También se destinarán más de $100.000 millones para la Transversal del Carare. Según explicó Mendoza, el contrato de emergencia que se adjudicó tras la pérdida de banca finalizará el 31 de diciembre de 2026, pero se asignarán nuevos recursos para mantener la conexión entre la provincia de Vélez y el Magdalena Medio.

La funcionaria agregó que también se anunciaron recursos para labores de mantenimiento en corredores de la vía Cúcuta y la Troncal Central del Norte. Señaló que Santander tendrá que seguir gestionando ante el Gobierno nacional mecanismos de financiación como las alianzas público-privadas y las obras por impuestos.