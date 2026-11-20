Por la presunta ocupación de una antigua escuela pública y la falta de espacios educativos y recreativos para niños de varios barrios de Bucaramanga, la comunidad realizó una denuncia ciudadana a Caracol Radio. Habitantes del sector piden a las autoridades revisar las condiciones en las que se encuentra el inmueble y gestionar su recuperación para que vuelva a prestar un servicio a la comunidad.

Según el relato de una madre de familia que pidió mantener su identidad en reserva, la institución ubicada en el barrio San Pedro Claver llevaría más de 20 años sin funcionar como establecimiento educativo, pese a que en la zona hay numerosas familias con niños en edad escolar.

La residente asegura que la situación afecta a habitantes de barrios como San Martín, San Pedro Claver, Quebrada la Iglesia, El Sol y Antonia Santos Sur, quienes deben trasladar a sus hijos a otros sectores para acceder a la educación.

“Todos los días nosotros como padres debemos sacar nuestros niños a los sectores aledaños para que los niños puedan estudiar”, relató la mujer a Caracol Radio.

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Denuncian presunto uso particular del inmueble

La denunciante aseguró que, según lo que conocen los vecinos, una mujer que vive frente a la antigua escuela habría estado cuidando el inmueble durante varios años y, presuntamente, manifestaría que la propiedad le pertenece por el tiempo que lleva allí.

La residente también expresó preocupación por el uso que, según su relato, se le estaría dando actualmente a las instalaciones. Asegura que en el lugar habría elementos de uso doméstico y que una de las puertas tendría nomenclatura de vivienda.

“Yo siento que si eso pertenece al Estado, ¿por qué una persona común puede tomarse el atrevimiento de decir que eso es de ella?”, cuestionó.

Caracol Radio no ha verificado de manera independiente la situación jurídica del inmueble ni la condición de ocupación señalada por la denunciante.

Padres deben asumir gastos de transporte para llevar a sus hijos a estudiar

La falta de funcionamiento de la institución representa dificultades económicas y logísticas para las familias, que deben buscar cupos en otros colegios y asumir los desplazamientos de sus hijos.

La madre de familia aseguró que tiene cuatro niños menores de edad y que, en ocasiones, cuando no cuenta con dinero para pagar el transporte, sus hijos no pueden asistir a clases.

“Entonces el día en que no tengo para el carro, los niños no van al colegio. Entonces empiezan los del colegio que los niños faltan, pero son todas esas cosas que pasan”, relató.

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Según explicó, algunos menores deben desplazarse hacia sectores como La Pedregosa y otros barrios para poder estudiar, lo que implica gastos diarios de transporte y acompañamiento.

La denunciante aseguró que anteriormente buscaron orientación ante la Administración Municipal para gestionar la recuperación del plantel, pero el proceso no habría avanzado.

“Yo como comunidad, a mí me gustaría mucho que el ente competente metiera la lupa realmente a ver qué es lo que pasa ahí y que la reactiven”, manifestó.

Además, señaló que en la zona hacen falta espacios deportivos y recreativos adecuados para los niños, por lo que considera que recuperar la antigua escuela podría convertirse en una alternativa para la comunidad.

La residente hizo un llamado a las autoridades municipales y a las entidades competentes para que revisen la situación del inmueble, establezcan su condición jurídica y evalúen la posibilidad de ponerlo nuevamente al servicio de los habitantes de estos barrios.

Caracol Radio buscará conocer la respuesta de la Administración Municipal y de las autoridades educativas frente a esta denuncia ciudadana.