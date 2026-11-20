Dos hombres que viajaron al exterior están bajo estudio. Se trata de residentes de Bucaramanga que regresaron al país con síntomas compatibles con sarampión, según explicó a Caracol Radio Caroline Espitaleta, magíster en Salud Pública de la Universidad Manuela Beltrán.

La docente señaló que estos reportes corresponden a los dos casos sospechosos registrados en Santander. Por ahora, no hay un diagnóstico confirmado.

“Esto no quiere decir que tengan ya la enfermedad, pero que se debe estudiar al detalle si tienen o no esta enfermedad”, explicó.

¿Qué se sabe de los reportes? Según la información del Instituto Nacional de Salud recopilada por la Universidad Manuela Beltrán, con corte al 12 de noviembre, Santander tenía dos casos sospechosos dentro de los 106 que permanecían bajo estudio en Colombia.

La especialista explicó que los síntomas deben ser evaluados y el diagnóstico confirmado por laboratorio, pues pueden confundirse con los de otras enfermedades. La investigación también busca evitar posibles cadenas de contagio.

“Hombres que han viajado, que han salido, que han residido en Bucaramanga y que han llegado con algún síntoma que debe ser confirmado en laboratorio claramente”, señaló sobre los reportes del departamento.

Santander ya había registrado un caso importado. A comienzos de 2026, un hombre de 35 años, residente en Bucaramanga, fue diagnosticado con sarampión después de viajar a Ciudad de México. Su caso fue confirmado por laboratorio.

Ese antecedente es distinto de los dos reportes que ahora están bajo estudio. En el país, el balance citado registra 17 casos confirmados durante el año: once importados y seis relacionados con importación.

La circulación internacional del virus mantiene la vigilancia. De acuerdo con las cifras de la Organización Panamericana de la Salud recogidas en el documento de la universidad, entre enero y el 31 de octubre de 2026 se confirmaron 57.666 casos en 17 países y territorios de las Américas.

La cifra equivale a 4,7 veces la registrada durante el mismo periodo de 2025. Ese aumento corresponde al continente y no a una comparación de los casos de Santander.

“El virus se ha empezado a mover mucho internacionalmente, ha empezado a circular”, explicó Espitaleta durante la entrevista.

El llamado es a identificar los síntomas y revisar la vacunación. La docente mencionó fiebre alta, tos, secreción nasal y ojos llorosos entre las primeras manifestaciones. Posteriormente pueden aparecer erupciones en la piel.

Según explicó, la presencia de síntomas compatibles requiere valoración médica para establecer de qué enfermedad se trata. También destacó la importancia de revisar los antecedentes de vacunación, especialmente cuando se tienen previstos viajes internacionales.

Por ahora, los dos reportes de Santander continúan como sospechosos. Los resultados de laboratorio permitirán confirmar o descartar el diagnóstico.