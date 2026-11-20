Exhiben bandera de Palestina en la estación Cisneros del Metro de Medellín. Foto: Redes sociales.

Medellín

Tras la polémica generada por la exhibición de una bandera de Palestina en la estación Cisneros del Metro de Medellín, durante las manifestaciones contra el presidente Abelardo de la Espriella realizadas el pasado 19 de noviembre, la empresa de transporte se pronunció, rechazando el uso de sus instalaciones para actividades de carácter político.

El acto realizado por cuatro personas en medio de arengas políticas motivó la intervención del personal de servicio de la estación.

De acuerdo con el comunicado oficial del Metro de Medellín, los funcionarios solicitaron a los manifestantes abstenerse de realizar este tipo de actividades dentro de la estación. Sin embargo, ante su negativa a cumplir las indicaciones, procedieron a retirarlos del lugar.

El Metro explicó que su actuación estuvo respaldada por el Reglamento del Usuario, que establece la prohibición de “realizar actividades políticas o proselitistas en la infraestructura de transporte y medios administrados u operados directamente por LA EMPRESA”.

Metro también rechazó actos de vandalismo

Además de lo ocurrido en la estación Cisneros, la empresa rechazó los actos de vandalismo registrados durante la jornada de manifestaciones, particularmente la aparición de grafitis en algunas paradas de las líneas de buses y en las columnas del viaducto, entre las estaciones Universidad y Hospital.

La entidad manifestó su rechazo a cualquier acción que afecte el patrimonio público e insistió en la importancia de proteger los espacios que diariamente utilizan miles de ciudadanos en el Valle de Aburrá.

Frente a la controversia generada por la exhibición de la bandera de Palestina, el Metro reiteró que reconoce el derecho de los ciudadanos a expresar sus diferentes posturas, pero enfatizó que estas manifestaciones deben desarrollarse de manera respetuosa y en cumplimiento de las normas establecidas para el uso del sistema.

Asimismo, recordó que la Cultura Metro promueve la convivencia, el respeto por las diferencias y el cuidado de los espacios públicos.

Finalmente, la empresa hizo un llamado a los usuarios y a la ciudadanía en general para preservar la armonía dentro de la red de transporte y evitar comportamientos que puedan afectar la infraestructura o la tranquilidad de los pasajeros.