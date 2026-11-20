Antioquia

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para seis municipios del Oriente antioqueño ante el incremento de las disputas territoriales entre el grupo delincuencial El Mesa y el Frente Gener Morales del Clan del Golfo.

La entidad advirtió sobre los riesgos que enfrentan las comunidades de La Unión, El Carmen de Viboral, Abejorral, Sonsón, Argelia y Nariño, donde las organizaciones ilegales buscan fortalecer su presencia y controlar las economías ilícitas.

Según la Defensoría, la expansión del grupo El Mesa, originario de Bello, hacia las zonas rurales del Oriente antioqueño ha intensificado las confrontaciones por el dominio de corredores estratégicos que conectan el Valle de Aburrá con el Magdalena Medio y otras regiones del país.

El organismo alertó que estas estructuras criminales estarían imponiendo cobros extorsivos a productores agropecuarios, comerciantes y transportadores, además de ejercer control sobre actividades de minería ilegal y redes de microtráfico.

La situación también ha generado restricciones a la movilidad, instalación de puestos de control ilegales y vigilancia constante sobre los habitantes de las zonas rurales.

Otro de los aspectos que preocupa a la Defensoría es la intimidación contra líderes sociales e integrantes de las juntas de acción comunal, con el propósito de influir en las decisiones de las comunidades y en la elección de sus representantes.

Defensoría pide medidas urgentes

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo formuló 31 recomendaciones a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para prevenir nuevas vulneraciones de derechos humanos y garantizar la protección de las comunidades.

Entre las medidas solicitadas se encuentran el fortalecimiento de la presencia institucional, la prevención del reclutamiento de menores, la protección de líderes sociales y el desarrollo de investigaciones contra las finanzas de las organizaciones criminales.

La entidad pidió una respuesta coordinada entre la Gobernación de Antioquia, las alcaldías, la fuerza pública y los organismos nacionales para evitar que las disputas entre estos grupos sigan afectando a la población civil del Oriente antioqueño.