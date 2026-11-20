Llegó el debut para la Selección Colombia Sub-17 en el Mundial de Qatar 2026. El combinado nacional, que llega a la cita orbital después de consagrarse campeón del Sudamericano de la categoría, enfrentará a Japón este sábado 21 de noviembre, en su primer compromiso de la fase de grupos.

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El encuentro se disputará a partir de las 7:30 a. m. (hora colombiana) en el Campo 9 del complejo Aspire Zone, en Doha. Será un importante desafío para los dirigidos por Fredy Hurtado, que tendrán enfrente al vigente campeón asiático de la categoría.

El camino de la Tricolor en el Grupo L

Después del compromiso frente a Japón, la Selección Colombia tendrá otros dos partidos para completar su participación en la primera fase del campeonato. El calendario quedó establecido de la siguiente manera:

24 de noviembre: Colombia vs. Honduras - 10:30 AM hora colombiana

- 10:30 AM hora colombiana 27 de noviembre: Colombia vs. Serbia - 8:00 AM hora colombiana

La expectativa alrededor de esta generación es alta, luego de conquistar el Sudamericano Sub-17. Ahora, el reto será trasladar ese rendimiento al escenario mundialista y comenzar con un resultado positivo que le permita encaminar su clasificación a la siguiente ronda y luchar por el primer lugar del grupo.

Fecha y hora del debut de la Selección Colombia frente a Japón

Fecha: Sábado 21 de noviembre

Hora: 7:30 AM hora colombiana

Lugar: Campo 9 del complejo Aspire Zone, en Doha