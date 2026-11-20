Colombia vs. Japón: fecha y hora del debut de la Tricolor en el Mundial Sub-17 de Qatar 2026
El equipo dirigido por Fredy Hurtado se medirá con el campeón asiático en la primera jornada del Grupo L.
Llegó el debut para la Selección Colombia Sub-17 en el Mundial de Qatar 2026. El combinado nacional, que llega a la cita orbital después de consagrarse campeón del Sudamericano de la categoría, enfrentará a Japón este sábado 21 de noviembre, en su primer compromiso de la fase de grupos.
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El encuentro se disputará a partir de las 7:30 a. m. (hora colombiana) en el Campo 9 del complejo Aspire Zone, en Doha. Será un importante desafío para los dirigidos por Fredy Hurtado, que tendrán enfrente al vigente campeón asiático de la categoría.
El camino de la Tricolor en el Grupo L
Después del compromiso frente a Japón, la Selección Colombia tendrá otros dos partidos para completar su participación en la primera fase del campeonato. El calendario quedó establecido de la siguiente manera:
- 24 de noviembre: Colombia vs. Honduras - 10:30 AM hora colombiana
- 27 de noviembre: Colombia vs. Serbia - 8:00 AM hora colombiana
La expectativa alrededor de esta generación es alta, luego de conquistar el Sudamericano Sub-17. Ahora, el reto será trasladar ese rendimiento al escenario mundialista y comenzar con un resultado positivo que le permita encaminar su clasificación a la siguiente ronda y luchar por el primer lugar del grupo.
Fecha y hora del debut de la Selección Colombia frente a Japón
Fecha: Sábado 21 de noviembre
Hora: 7:30 AM hora colombiana
Lugar: Campo 9 del complejo Aspire Zone, en Doha