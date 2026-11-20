Armenia

El municipio de Calarcá en el Quindío completo 15 días con racionamiento de agua para 40.000 usuarios debido a la emergencia ambiental por el derrame de ACPM sobre el río que abastece el acueducto luego de un accidente en la vía la línea

El alcalde de Calarcá, Sebastián Ramos manifestó su preocupación por que no se tiene claro cuándo podrán captar de nuevo agua del río Santodomingo y la quebrada el Salado afectados por el derrame de hidrocarburo

El mandatario precisó “Estamos a la espera de tener los resultados de laboratorio de unas tomas que se hicieron la semana anterior para poder determinar la posibilidad de volver a retomar la captación de agua y descartar que no haya moléculas de estos hidrocarburos”

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Sobre la contingencia para la prestación del servicio de agua continua el alcalde de la villa del Cacique señaló “estamos haciendo un esfuerzo grandísimo. Tenemos toda la capacidad de nuestra empresa, de la alcaldía para poder actuar de manera rápida y que obviamente prontamente vuelva en la normalidad.

Frente a los racionamientos de agua en Calarcá aclaró “todos los días se ha tenido agua de 5 de la mañana hasta las, 12 del mediodía. Esto ha permitido que la gente tenga más conciencia y entiendan que estamos en una contingencia, que somos muy afortunados de tener agua a pesar de la contingencia. Nosotros tenemos agua constantemente y estamos a la espera de poder pasar esta contingencia”

Sin embargo, sigue llegando agua a la gente para que puedan guardar, para que puedan tener agua en el día y al siguiente día puedan volver a guardar agua para sus actividades.